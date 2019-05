»Der kommer en rigtig god løsning i morgen.«

Det er en sætning, der i syv år har forfulgt Helle Thorning-Schmidt, efter hun i 2012 ytrede den igen og igen på et pressemøde, som endte med at gå over i historien.

Fordi det blev så komisk. Fordi man tydeligt kunne se på Helle Thorning-Schmidts ansigtsudtryk, at hun godt selv vidste, at det var et irriterende svar at give på nærmest hvert eneste spørgsmål angående den omstridte betalingsring, som S og SF forhandlede om på daværende tidspunkt.

Men Helle Thorning-Schmidt havde ingen andre muligheder end at spise journalisterne af med forskellige variationer af sætningen. Og det var langt fra en komisk situation for den daværende statsminister, fortæller hun i Radio24Syvs dokumentar 'Hele Danmarks Helle'.

I 2012 besluttede hun sammen med sine partikollegaer i Socialdemokratiet at droppe betalingsringen. En beslutning, der gjorde rigtig ondt på især SF.

»De var meget kede af det og meget sure - det er nok den bedste betegnelse. De var meget, meget sure og syntes, vi løb fra det, vi havde aftalt i regeringsgrundlaget, hvilket vi jo også gjorde, fordi vi ændrede holdning,« siger Helle Thorning-Schmidt, der dog mener, de fandt på en god måde at komme ud af det på.

De aflyste betalingsringen og ville samtidig også bruge en milliard kroner på kollektiv trafik i hele landet, og det var 'en rigtig god løsning, ' slår hun fast i 24Syv Dokumentar.

Det sidste siges med smil på stemmen. For Helle Thorning-Schmidt ved selvfølgelig godt, at netop den sætning vil forfølge hende mange år endnu, ligesom den har forfulgt hende de sidste syv.

Hele den historie knækkede Villy Helle Thorning-Schmidt om Villy Søvndal

Men SF's Villy Søvndal var ikke tilfreds. Ifølge Helle Thorning-Schmidt var han 'rigtig vred'.

Og han ville gerne lige have en dag til at orientere sit bagland, inden aflysningen af betalingsringen blev meldt ud i offentligheden.

Helle Thorning-Schmidt gik med til at give Villy Søvndal tid til at tale med sine folk. Men hun havde også et pressemøde, som allerede var planlagt.

Det kunne enten aflyses og dermed skabe 'store dønninger', som hun siger, eller hun kunne gennemføre og sige, at 'der kommer en god løsning i morgen'.

»Og det var jo så det, jeg gjorde. Så jeg følte jo egentlig selv, jeg tog en for holdet på den måde. Jeg kunne ikke sige hvorfor: 'Det er fordi, Villy lige skal have noget mere tid til at snakke med sit bagland.' Det kan du ikke sige i situationen,« siger Helle Thorning-Schmidt

Hun mener, at sagen er et godt eksempel på, at der ofte ligger en lang og snørklet historie og nogle kompromiser bag, før man kan gå offentligt ud med et resultat.

»For mig var det jo en dårlig historie, fordi jeg lavede et pressemøde, der er gået over i historien. Men jeg tror også - og det er måske det værste - at hele den historie knækkede Villy, for det var en af deres mærkesager, som vi dybest set hældte ned af brættet, for vi kunne mærke, der ikke var opbakning til det i befolkningen,« siger hun og tilføjer:

»Jeg tror også, Villy blev skuffet over mig.«