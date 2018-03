Den kendte skuespiller og instruktør Hella Joof fortæller i en ny bog, om dengang hun mistede sin ufødte datter i fjerde måned.

I denne uges udgave af Ude og Hjemme gengiver mediet passager fra bogen 'Modne Kvinder' af Bo Østlund fra 2017, der handler om en række kendte kvinders liv.

Det kunne have været endt som en livssorg, men det tillod ingen af os Hella Joof

Her fortæller Hella Joof om den store sorg, hun oplevede for 10 år siden, hvor hun og hendes tidligere mand, Henrik Jepsen, mistede deres ufødte barn.

Royal barnedåb i Holmens Kirke. Ankomst. Hella Joof med sin mand Henrik Jepsen. Foto: Nils Meilvang Royal barnedåb i Holmens Kirke. Ankomst. Hella Joof med sin mand Henrik Jepsen. Foto: Nils Meilvang

»Som 44-årig blev jeg gravid, og vi blev virkelig glade. Jeg tænkte: 'Gud, skal jeg have et barn, jeg har en datter, som snart bliver student? Nå – en så tager vi det med'. Jeg aborterede imidlertid i fjerde måned, og så gjorde jeg pludselig nogle ting, som jeg ellers aldrig ville have troet. Hormonerne har taget over, hjernen og kroppen er i sorg, og det eneste, man vil have, er et barn. Så jeg gik i fertilitetsbehandling. Men ingen af æggene blev befrugtet,« siger Hella Joof i bogen.

Hun priser sig dog lykkelig for, at hun og hendes mand kom igennem den store sorg.

»Det kunne have været endt som en livssorg, men det tillod ingen af os,« siger hun i 'Modne Kvinder'.

Hella Joof har datteren Olivia Joof Lewerissa med ekskæresten Runi Lewerissa.