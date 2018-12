Ung, fast med silkeblød og pletfri hud. Sådan ser den nøgne krop ud, når den kommer fra Hollywood, men i Hella Joofs nye film ‘Happy Ending’ sidder de bare bryster og tissekonerne på kvinder med rynker og gråt hår.

»Tabuiseringen af kroppen bringer en enorm usikkerhed med sig, og jeg synes, det er skrækkeligt. Det gør jeg virkelig, og jeg vil virkelig insistere på at kæmpe for det her,« siger Hella Joof.

Hun lægger ikke skjul på, at hun tager afstand fra det kropsideal, som Hollywood lægger for dagen, når der skal vises en nøgen krop på det store lærred. Ungdommens ‘fejlfrie’ og ‘perfekte’ skønhedsideal skaber en forskruet portrættering af, hvordan en afklædt krop burde se ud, og det er ikke sundt, mener hun.

»Der er jo ikke nogen, der kan holde til det, og unge mennesker kan heller holde til det ensidige fokus, der er på deres udseende; det er alt for tung en byrde at bære. Det er dem, der skal bære alt det, der har med krop og udseende at gøre, og det har de slet ikke stærke nok ben til,« siger Hella Joof, mens hun hostende tager imod en kop dampende kaffe fra sin producer og medsammensvorne, Mie Andreasen.

Hella Joof om sin nye film Happy Ending. Foto: Nils Meilvang

»Tak, min skat,« siger hun og smiler, mens Mie lukker døren. Hun har travlt, for der er meget, de skal nå inden 25. december, hvor filmen har premiere.

I de store Hollywood-film er det sjældent, at man ser en afklædt krop, som har set mere end 50 somre, og slet ikke en, der er nøgen.

Men for Hella Joof er det vigtigt, at kroppen bliver set i alt dens skønhed og ikke gemmes væk under en perfektions-censur, som ikke er i overensstemmelse med virkeligheden.

»Det var meget vigtigt for mig, at der var noget hud. Altså, de skal eddermame bare se noget hud, fordi alt hud er jo dejligt, og man har jo også hud, når man er 70. Det kan jo ikke nytte noget, at man tabuiserer kroppen på et bestemt tidspunkt, for så bliver folk usynlige, og sådan et samfund gider vi ikke at leve i,« siger hun og fortsætter:

Birthe Neumann og Kurt Ravn spiller hovedrollerne Helle og Peter. Foto: Pressefoto // Happy Ending

»Fordi vi lever i den her ungdomsfikserede verden, så er det konsekvensen, at man bliver bare mere og mere sårbar omkring sin krop. Det gør man, det ved jeg også fra mig selv. Man er forfængelig, når man er ung og bliver opmærksom på en yndig delle, som ingen andre kan se. Men bare vent, siger jeg, deller løber vi ikke tør for!«

Derfor har det også været vigtig for hende at vise unge mennesker, at kroppen bliver ældre, men også for at lave et opgør med den usikkerhed, som idealiseringen af ‘den perfekte krop’ skaber hos både unge og ældre.

For i kraft af, at kroppen gemmes længere og længere væk jo ældre, man bliver, så vokser usikkerheden omkring den også. Mennesker spejler sig i hinanden, og hvis alle de nøgne kroppe, man ser, er unge og faste, så følger usikkerheden også med den aldrende krops afvigelse fra det portrætterede ideal.

»Når man bliver ældre, vil man stadigvæk gøre sig smuk og se godt ud, men man ved, at der er et rul, som man er røget ud af. Men man har en øget sårbarhed, fordi man har nogle ar og rifter og nogle pletter, og steder på kroppen ser ud på en alternativ måde, og det er der ikke særlig mange, der har set, for i vores samfund ser vi ikke den ældre, nøgne krop, og derfor er der en ekstra sårbarhed,« siger Hella Joof.

»Det jeg er allermest glad for ved den her film er, at der er enormt meget værdighed«. Foto: Nils Meilvang

Hun stopper et øjeblik med hænderne foran sig og kigger ned i fotografens linse, mens kameraet knipser et par hurtige skud op mellem frugt, vand og kaffekopper. Hun smiler og fortsætter:

»Jeg bliver så glad og ærbødig over, at der sidder en kvinde og er så dejlig og smuk og med en krop, der har en historie. Det skal vi prøve at have noget mere af. Det tror jeg ville være helbredende for os alle sammen, især for de unge, så de kan se, at man også har en krop, når man er voksen og gammel, og du behøver ikke få skåret i den og få lavet den om. Den er ikke klam, den er brugt og smuk.«

»Når man kigger på den her film, så synes jeg, at de er så lækre. Når man kigger på arme og hud, og så tager de blusen af, og så er der en delle. Det er da så fedt. Jeg bliver lykkelig over den delle,« siger hun og griner:

»Jeg elsker, at der er en scene i den her film, hvor der står en nøgen kvinde på 70 år med bar tissekone og har overstatus over for en siddende mand med jakkesæt og slips. Sådan en scene, synes jeg, er gylden, altså.«

Hella Joof om sin nye film Happy Ending. Foto: Nils Meilvang

På trods af, at filmen viser udpenslet nøgenhed, som kun ses sjældent, så er den mest tåkrummende scene relateret til noget helt andet, som betyder utrolig meget for Hella Joof. Nemlig sprogets betydning.

SPOILER ALERT! Det sidste af artiklen afslører en lille del af handlingen, så stop her, hvis du ikke vil vide, hvad der sker!

»Hvis Alice ikke havde sagt ‘jeg elsker dig’, så havde vi garanteret også set noget nøgenhed der. Det har vi også grint meget af, at det mest grænseoverskridende, man kan sige på første date, er ‘jeg elsker dig’,« griner hun:

»Hvad er det for en verden, hvor man ikke må sige ‘jeg elsker dig’ til en, man skal til at have slimhindekontakt med?«