»Kærligheden til min krop er hele forudsætningen for at se godt ud.«

Hun har oplevet 80ernes fester, 90ernes slanketyranni og 00ernes SoMe-idealer. Og hun har overlevet hele baduljen og mere til. Mød Hella Joof, der i dag har det bedre med både krop og kærlighed end nogensinde, og få hendes bud på, hvad vi får ud af at droppe perfekthedsregimet, der skaber angst hos både os selv og de andre.

Det er ikke alle artikler, der skriver sig selv, ligesom det ikke er al research, der er lige morsom. Men Hella Joof er det modsatte af pligtlektier og rugbrødsarbejde, og hun kommer ind ad min dør med det der Hella'ske smil, der matcher hendes stemme og intonation.

Der er en kær finurlighed over hende, der måske i 90erne kunne forveksles med en ironisk distance, men som i dag vidner om en optimistisk indkredsning af livets essens. For den går hun op i. Essensen. Det er nemlig først, når vi når ind til essensen, til kærligheden, at livets grundtone kan gå fra mol til dur. Og det er der, at vi ser smukkest ud.

Jeg har været meget fordømmende overfor mig selv og overfor andre. Men det er jo bare angst. Det er jo, fordi du vil kontrollere noget, du ikke kan styre. Det har jeg givet slip på i dag Hella Joof

»Jeg har opgivet ideen om det perfekte og har i stedet fokus på at være kærlig over for min krop. Det er jo hele forudsætningen for at se godt ud. Kig på dine børn og din mand: Dem elsker du jo også, uanset hvordan de tager sig ud. Dine børn, når de har knopper og er forkølede. Og din mand, hvis han har fået en lille delle. Man er så elastisk i sin kærlighed til dem og deres udseende. Så hvorfor ikke også være sådan overfor dig selv?« spørger hun retorisk.

Hun har et kamelfarvet kashmirsæt på, håret er trukket tilbage i en tilfældig knold, og om halsen har hun et af sine farverige silketørklæder, der næsten er hendes signatur. Hun er lige kommet fra sin gymnastik, men ser hverken brugt eller svedig ud. Tværtimod. Der er overskud i stemmen og i stilen. Og man kommer til at ønske sig hen på ferie til det sted i livet, hvor Hella Joof er. Det afklarede sted.

»Kroppen vil jo med tiden i nogle retninger, du ikke vil. Du kan kæmpe imod tiden og tyngdekraften, eller du kan betragte den med kærlighed. Du kan ikke vinde kampen mod din krop. Jo måske i et år. Men næste år er rynken og de grå hår der igen. Spørg i stedet dig selv, hvad der giver dig fred, og hvad der giver dig glæde. Den dér stramme og polerede krop – skaber den andet end misundelse, konkurrence og distance? Jeg har oplevet, at dér, hvor der er mest fred, er dér, hvor det er lige meget med den delle eller den nytilkomne rynke,« siger hun og uddyber:

»Jeg har været meget fordømmende overfor mig selv og overfor andre. Men det er jo bare angst. Det er jo, fordi du vil kontrollere noget, du ikke kan styre. Det har jeg givet slip på i dag. Men det er ikke det samme som at give slip på sig selv. Jeg synes, det er så vigtigt, at vi ikke er ligeglade med os selv eller den krop, vi bor i. Det er der heller ikke glæde og kærlighed i. Gør dig umage, og pas på det, du har, men drop perfekthedsregimet. Det skaber ikke kun mindreværd i dig selv, men også angst hos andre.«

Foto: Mathias Svold Vis mere Foto: Mathias Svold

Hella Joof peger ikke længere fingre ad nogen. Det hører fortidens sarkasme til. Men en løftet pegefinger vil hun gerne rette mod de sociale medier og den måde, vi bruger dem på.

»Jeg talte med nogle unge kvinder, da jeg var ude at holde foredrag, og de spurgte, hvordan de kom deres selvhad til livs. 'Kig på, hvad I poster. Viser I glæden eller angsten frem?', svarede jeg. Vi må gerne gøre os umage og vise det flotte pink strutskørt, den store blomst i håret, og at vi har taget læbestift på. Men det, vi viser, skal komme ud af begejstring, ikke behovet for at vinde. Som når man går i en mark med solsikker og glæder sig over deres skønhed.«

»Det er ikke en perfekt trimmet skønhed, det er en naturlig skønhed. Det, vi viser på vores platform, skal ikke invitere til konkurrence eller angst. I forvejen er vi underlagt rigeligt af konkurrence fra evolutionen og biologien – det kan vi ikke ændre på. Så der, hvor vi har kontrol, må vi da styre tendensen i en lidt anden retning. Men hvis vi bliver smukkere af at elske os selv, som vi er, hvorfor er dem, som er gudinder på Instagram, så ikke også dem, der ser mest selvkærlige ud? Dem, der har eksorbitant mange følgere, er jo tynde og symmetriske, men de ser ikke nødvendigvis særlig glade ud.«

»Vores hjerner er gearet til at holde øje med farer. Så dem, der skaber en lille smule angst i os selv, er vi tilbøjelige til at følge. Hvad nu, hvis vi ryger ud af klubben og det gode selskab? Du kan afkode andre menneskers angst, og så følger du med derhen, fordi den trigger din egen – og det er dér, konkurrencen er. Det gør os ikke glade at følge med, men vi kan ikke lade være.«

Er du nærig med ros og følelser overfor andre, så bliver du det også overfor dig selv Hella Joof

Værst af alt er nærigheden

Vi skal ikke bare undgå angstfyldte medier og konkurrencer, vi ikke kan vinde, hvis vi vil have opnå en holistisk og afklaret skønhed. Vi skal ifølge Hella Joof også undgå nærighed.

»Du får et uklædeligt drag om munden, når du er nærig. Men det stopper også flow. Den sunde energi og udveksling mellem dig selv og andre mennesker. Og der skal være flow i tingene. Man må aldrig stoppe et flow, og det er det, nærighed gør. Er du nærig med ros og følelser overfor andre, så bliver du det også overfor dig selv.«

Hella Joof har aldrig været nærig. Nærmest det modsatte. Da hun boede i samme opgang som sin veninde Line Knutzon, lod hun køkkendøren stå åben, så Line kunne bruge Hellas bad og toilet, mens hun havde håndværkere. Det kostede hende en ghettoblaster, for det var i 90erne, og der var det dét, »nogen« stjal fra en lejlighed på Vesterbro.

»Og så blev jeg alt for ked af det. Det var jo bare en død ting, men Line sagde til mig: 'Din dør har været for åben'. Og det var jo rigtigt. Det er den nok stadig. Og det skal man selvfølgelig finde ud af at dosere. Jeg vil hellere give for meget end for lidt. Ser jeg et par smarte sko, jeg ikke selv kan passe, så overvejer jeg straks, hvem jeg kender, der bruger størrelse 37, så jeg kan købe dem til hende,« smiler hun.

»Men jeg elsker også at modtage. Hvis nogen gør mig en tjeneste, bliver jeg lykkelig. Og de små prøver, man får med i Magasin, når man køber en pudder. Det gør mig helt varm indeni. Ja, det trick virker faktisk på mig.«

Vi skal heller ikke være nærige med pynten. I sin bog 'Papmachéreglen og andre glimrende leveregler fra livets lovsamling' fra 2016 opfordrer Hella Joof os til at tage livets op- og nedture med taknemmelighed. Eller mere præcis: Vi skal overstrø dem med glimmer, stille dem op på kaminhylden og beundre dem. En ny regel, der er kommet til under corona, kunne passende kaldes kjolereglen.

»Det er vigtigt, at vi tager en kjole på og også læbestiften og de pæne sko, i hvert fald en gang om ugen. Dress dig op hver lørdag. Vi må ikke blive så bekvemme, at vi ikke gør os umage overfor hinanden og ser hinanden.«

Blå bog Hella Joof, 58 år.

Skuespiller, filminstruktør og forfatter, senest til selvbiografien 'Tvilling Yndling Grævling'.

Podcast-vært med Marie Louise Tüxen på 'Om søndagen græder vi'.

»Min mand er så god og sød til at give mig komplimenter. Men det gør han altså oftest, når jeg er i hyggetøjet. Han siger tit pæne ting til mig, netop når jeg ligner en troldebutik uden makeup og måske har uglet hår, fordi jeg lige er vågnet. På et tidspunkt blev jeg nærmest sådan lidt forkælet-fortørnet over, at det var dér, jeg fik komplimenter, for hvad så når jeg gjorde mig rigtigt umage med makeup og hele pivtøjet? Men det kan han også godt lide. Og det er jo herligt, at jeg kan slippe afsted med begge dele.«

Hella Joof er i slutningen af 50erne. 58 for at være præcis, og hun ved allerede nu, at der skal være en kæmpestor fest, når hun fylder 60 i november næste år. Hun har tidligere i sit liv dømt sin egen og andres kroppe hårdt, føler hun. For hårdt. Hæftet sig ved store lår og runde kinder. Så hvordan har hun lært at slutte fred med usunde idealer og den unødvendige selvkritik?

»Jeg har lært at elske. Punktum. Jeg kan tage mine kritiske briller af, hvis jeg elsker nogen rigtigt. Min bedste ven Troels har altid set yngre ud end mig, selvom vi er præcis jævnaldrende. Så sendte han mig et billede af sig selv den anden dag, og jeg blev helt chokeret. Gud, nu er Troels også blevet gammel, tænkte jeg, for jeg havde slet ikke tænkt over det grå skæg og den der Hemingway-kasket før. Jeg så jo bare ham. Og jeg elsker jo min datter og synes jo, at hun ser skøn ud, uanset hvad hun gør. Men det gør hun jo også.«

Hellas selvbillede har også ændret sig. Hun kan kigge på sin krop og mærke den og faktisk være mere tilfreds i dag, end hun var som ung og stram 20-årig.

Jeg har brugt alt for meget energi på at mene, at jeg skulle være tyndere, end jeg var Hella Joof

»Der kunne jeg jo slet ikke se, hvor pæn jeg var. Der stressede jeg over, at mine lår var for store. Nu kan jeg godt lide mine lår, særligt fordi man faktisk kan se, at jeg går til gymnastik to gange om ugen,« siger hun.

»Og så elsker jeg den rundhed, der kommer med alderen. Jeg kan godt lide, når folk er bløde, og jeg har aldrig kunnet tænde på overtrænede mænd med en sixpack. De kunne jo have taget en videregående uddannelse eller lært et nyt sprog på den tid, de brugte i fitnesscenteret. Men styrke er sexet hos både mænd og kvinder. Den 30-årige yogamor, der skubber klapvognen og har den perfekte balance mellem underhudsfedtet og de tonede arme, er dejlig. For det er jo livskraft, der er sexet. At man kan løfte et barn, gå en tur og klare alt, hvad der følger med at have en rolling.«

Kropssummen gøres op

I podcasten 'Om søndagen græder vi' afrunder Hella og hendes medvært, Marie Louise Tüxen, hver uge med en lille status på, hvordan kroppen har det. De kalder det »ugens kropssum«, og det er det regnestykke, vi som kvinder har vænnet os til at opgøre fortløbende og i en evigt indre dialog.

Det har de to værter taget konsekvensen af, så de siger højt, hvad mange af os tænker om ugens madindtag, motionsniveau og kroppens tyngde. I en af episoderne vælger de begge at dele alle deres »tal« med lytterne.

Bh-størrelsen, skonummeret, højden og vægten. Det afsnit virkede mere ømt og afvæbnende, end hvis de havde smækket et nøgent fællesfoto på Instagram. For her afslørede de en kollektiv tåbelighed: at vi alt for ofte reducerer os selv til summen af nogle relativt vilkårlige tal frem for summen af gode gerninger, venlige ord eller hede kys. Hella Joof har for længst regnet ud, at hun er meget mere end summen af sine tal. Hun har en vægt, men hun bruger den sjældent, for slanketyranniet, der fik lov at plage den unge Hella, har hun for længst deponeret sammen med smålighedens alt for snævre sko.

»Jeg var meget tynd, da jeg var teenager, så da jeg pludselig fik former, var det lårene, der blev min synlige fjende nummer et. Det var jo noget meget konkret at være vred på. Jeg har brugt alt for meget energi på at mene, at jeg skulle være tyndere, end jeg var. Jeg boede i starten af 20erne sammen med en pige, der var mulat ligesom mig, men hun var altså 1,60 høj og lille bitte. Men hun blev mit ideal. Det var jo så usundt,« husker hun.

I 30erne var hun den enlige mor, der skulle kæmpe med at få både de økonomiske, professionelle og private ender til at mødes, og der blev hun billedet på den »tynde mor«. I 40erne var der mere ro på det professionelle liv, og så bekrigede hun kroppen lidt igen. I 50erne er der kommet en god balance på vægten og på kropsummen.

Det er ikke 'at fat shame', hvis en læge siger til en kvinde på halvanden meter, at hun ikke skal veje 150 kg. Det er sund fornuft Hella Joof

»Men selv i de perioder, hvor jeg ikke har været tilfreds selv, har jeg været nidkær med ikke at italesætte komplekser overfor min datter. Jeg har gjort meget ud af at sige, at hun var helt perfekt, som hun var, og at vi jo alle sammen skal have knæ, der kan bøje sig, og så folder huden altså. Hun har siden sagt til mig, at det faktisk har betydet noget for hende, at jeg aldrig talte med ind i hendes komplekser.«

»Måske har det været lettere for mig at tale min datter ud af dem, fordi jeg kan se, hvor meget tid jeg har spildt på at bekrige mig selv. Jeg har haft perioder, hvor jeg har vejet mig hver dag, og perioder, hvor jeg slet ikke havde en vægt. Nu har jeg nået en balance, hvor jeg har en vægt og vejer mig indimellem – og jeg ved, at vægten kan svinge med fire kilo. Det gør den bare, når man er kvinde.«

At der er mere overensstemmelse mellem den indre energi og den ydre fremtoning, har Hella arbejdet med. I 18 år nu. For da hun mødte sin mand, Snit, som hun kalder ham, faldt der en ny ro på. Han lignede ikke den mand, hun troede, at hun skulle have, for han var hverken kunstner eller københavner, men læge og vestjyde. Og i hans øjne ligner hun præcis den version af sig selv, som hun selv bedst kan lide. Det er den version, der både elsker rødvin og fejrer, når der er 'Ostival' i Netto og fastelavnsboller hos bageren. For der er balance i regnskabet.

»Jeg spiser meget sundt, tager mine kosttilskud og træner to gange om ugen. Ikke for at blive tynd, men for at kunne mærke styrke og livskraft, og min ryg har det bedst sådan. Og fordi det bare gør mig gladere. Og indimellem vejer jeg da lidt mere, end jeg har lyst til, men så ved jeg jo godt hvorfor – så har der været en weekend med lidt for meget af den gode vin og ja, et par fastelavnsboller. Og det er der ingen fortrydelse over. Det har jeg jo selv bestemt, at jeg havde lyst til. Og nu kommer der så et par dage, hvor jeg ikke har lyst til det,« fortæller hun.

Foto: Mads Claus Rasmussen Vis mere Foto: Mads Claus Rasmussen

Hella Joof mener, at det er vigtigt, at vi tør tale om kroppen både med ærlighed og ømhed. For vi ved jo godt, hvad vores kropssum burde være. Og den har ikke noget at gøre med et hysterisk ideal eller en laissez faire-tilgang til flæskesvær og flødeskum.

»Jeg har altid haft en topmave, der følger mig uanset min vægt, og nu synes jeg, den er helt nuttet. Jeg kan da også godt beundre de der girafkvinder med lange tynde pilates-lemmer og gode gener. Men det betyder ikke, at jeg prøver at ligne dem,« siger hun og tager en eftertænksom tår af kaffen på bordet.

»Kropsummen er blevet et fast element i podcasten, fordi kroppen er vores erfaringsdevice, det er kroppen, vi lærer med, men vi glemmer tit at bruge den til at sanse, og i stedet underlægger vi den alle mulige regimer. Vi skal lære at se på os selv med kærlighed og sund fornuft. Det er ikke at 'fat shame', hvis en læge siger til en kvinde på halvanden meter, at hun ikke skal veje 150 kg. Det er sund fornuft.«

»Dine organer kan jo ikke klare den overvægt. Vi er kommet et tosset sted hen, hvor vi har berøringsangst over for al tale om kroppen. Vi er bange for at træde ved siden af og ryge ind i en shitstorm. Jeg tror, det lægger sig. Både debatten og idealerne finder et naturligt leje lige om lidt. Vi skal bare lære at navigere i det.«