Sidste gang den verdensberømte model Helena Christensen så designeren Karl Lagerfeld, var ved Chanel modeshowet i New York i december.

Nu er den tyske modeskaber død i en alder af 85 år, og Christensen fortæller, hvordan hun dengang følte, at det ville blive sidste gang, de så hinanden.

Sådan skriver Helena Christensen på sin private Instagram-profil, hvor hun mindes den berømte designer.

'Sidste gang jeg så dig var til Chanel showet på The Met, og der havde jeg lyst til at løbe op til dig på catwalken og kramme dig, fordi jeg havde en følelse..', skriver modellen på engelsk.

Karl Lagerfeld og Helena Christensen har været venner i mange år. Her ses de til Chanels modeshow i januar 1993. Modellen til venstre for Lagerfeld er den amerikanske topmodel Cindy Crawford, i midten Helena Christensen, og til højre tyske Claudia Schiffer. Foto: Reuters/Ritzau Scanpix

I samme opslag beskriver den danske topmodel, hvordan venskabet med Lagerfeld gik helt tilbage til begyndelsen af hendes modelkarriere i 1990’erne.

Dengang mødte Karl Lagerfeld og Helena Christensen hinanden for første gang i Paris, hvor modellen var blevet booket til at arbejde for det verdensberømte modehus Chanel.

Helena Christensen beskriver, hvordan hun, fra det øjeblik, hun første gang trådte ind på Lagerfelds kontor i Rue Chambon, kom under hans vinge.

Det blev begyndelsen på en fantastisk venskab, hvor de to blandt andet tilbragte tid sammen i Lagerfelds villa i Sydfrankrig.

'Nogle af de bedste minder har jeg fra din villa i Sydfrankrig, hvor jeg boede, når vi arbejdede på en kampagne. Efter en lang dag med fotoskydninger ville vi ende i Rampoldi til et festmåltid med vidunderlig mad og vine.'

Ifølge den 50-årige model var Lagerfeld en af de mest fantastiske bordherrer, hun nogensinde har haft. Han var god til at underholde selskabet med historier og nød altid det serverede måltid til fulde.

Særligt Lagerfelds kærlighed for det gastronomiske, satte Christensen pris på, da hun selv elsker mad.

Karl Lagerfeld nåede at være chefdesigner i det verdensberømte franske modehus Chanel i mere end 30 år.

Gennem årene har Helena Christensen flere gange fungeret frontfigur for mærket i både kampagner såvel som modeshows.

Helena Christensen skriver, at det bedste ved deres mangeårige professionelle samarbejde var, at hun kunne observere og lære af den tyske modeskaber, som hun mener vidste alt om alt.

Karl, since the day I first walked into your office on rue Chambon you took me under your wing and brought me along on an incredible journey. My first campaign ever was for Chanel, the second for the Karl Lagerfeld brand. We did numerous campaigns and shoots together in the years that followed but the real beauty and luck about this for me was getting to know you, observe you, learn from you, laugh with you, enjoy so many special moments with you. Some of the best ones being from your mansion in the south of France where I stayed with you whenever we worked on a campaign. After long shoot days we would end up in Rampoldi for a feast of wonderful food and wines and you were one of the most delightful dinner dates I've ever had, sharing stories about everyone in the restaurant and enjoying the food with such infectious delight that I so appreciated because of my own love of food. Oh the many wonderful meals we shared.. the many stories.. the many late nights sitting with you in your vast library in candlelight talking about your childhood, work, books, writers, architects, artists, nature, food, people... everything. You knew everything about everything! I saw you last time at the Chanel show at the MET and I wanted to run out to you on the runway and hug you because I had a feeling.. well, I don't think you passed away, you were just picked up by a UFO and brought back to the planet you're from. Because you were as close to a super human that I have ever come across. I will miss you very much and always think of you. You gave me so much.. My life number is 19 2-19-2019 RIP @karllagerfeld @chanelofficial

I opslaget på Instagram skriver Christensen mod slutningen, at hun ikke tror, at Lagerfeld er død.

Hun forestiller sig derimod, at han er blevet samlet op af en UFO og bragt tilbage til sin fødeplanet.

‘Fordi du var det tætteste på et supermenneske, jeg nogensinde har mødt,’ skriver Helena Christensen og nævner afslutningsvis, at hun vil savne ham og altid tænke på ham.

Karl Lagerfelds dødsårsag er endnu ukendt.