Supermodellen Helena Christensen bor til hverdag i New York.

Men nu kan det være, hun får lejlighed til at komme hjem til Danmark lidt oftere, for hun har nemlig indgået samarbejde med den danske kosmetiske klinikkæde N'AGE.

Firmaet gør sig i rynkereducerende og æstetiske behandlinger, og de er mere end glade for at have fået Helena Christensen med om bord.

»Vi er stolte over at kunne præsentere Helena Christensen som ambassadør for N’AGE. Når en af verdens mest anerkendte supermodeller lægger sit navn og ansigt i hænderne på N’AGE, så er det klart, at vi er beærede,« udtaler Sanne Lønskov, administrerende direktør for N’AGE, i en pressemeddelelse.

Helena Christensen var i 1990erne en af de såkaldte supermodeller, men selv i dag vækker den 51-årige model beundring for sit udseende.

Tidligere er hun da også, på sin Instagram-profil, blevet spurgt ind til, om hun bruger Botox til at holde sig rynkefri.

Her lød svaret – lettere spøgende – at hun spiste ost, da den ekstra vægt hjalp til at holde ansigtet rynkefrit.

Det er ikke alle, der mener, at kvinder bør få kosmetiske behandlinger, men den holdning giver Helena Christensen ikke meget for.

»Man skal have lov at gøre noget godt for sig selv. Man skal ikke ligge under for andres holdninger eller lade sig styre af andres fordomme,« siger hun i pressemeddelelsen.