Danser og musicalstjerne Silas Holst har aldrig været bange for at lade folk komme tæt på, og han har også involveret offentligheden i sit privatliv.

Men en tur i supermarkedet ændrede alt for Silas Holst, der siden har anonymiseret sine børn på sociale medier.

»Jeg var ude at handle med mine børn, og de løb rundt i legetøjsafdelingen, mens jeg lige hentede en ananas. Så kunne jeg se, at folk stoppede og talte om dem. De kunne genkende Maggie og ikke kun, fordi hun var sammen med mig,« forklarer Silas Holst.

Den 36-årige danser havde inden da flittigt delt billeder af sin datter Maggie My, men i dag viser han hverken hende eller hendes lillebror Bob Jones’ ansigter på sociale medier.

»Jeg tænkte, det skal hun simpelthen ikke vokse op med. Hun skal bare være Maggie, der leger og kan løbe rundt i Føtex og skabe sig tosset uden at tænke over, at folk kigger på hende,« siger Silas Holst.

Børnene Maggie My på fire år og Bob Jones på to år har Silas Holst med sin eksmand Johannes Nymark og de tos fælles veninde Louise Mahnkopf. Sammen medvirkede familien tilbage i 2015 og 2016 i en række programmer på Kanal 4, hvor man blandt andet fulgte fødslen af Maggie My.

Programmet gik meget tæt på Silas Holsts privatliv, og i dag kan han godt føle, at det måske blev lidt for privat.

»Jeg fortryder ikke, at vi lavede programmet, men jeg er ked af, at det blev, hvad det blev. Det var ikke det, vi havde troet,« siger Silas Holst og uddyber:

Er det i orden, når kendte mennesker deler billeder af deres børn på sociale medier?

»Det overvældede mig efterfølgende, at det var meget privat. Jeg har ikke noget imod at være privat over for folk, men jeg fik en følelse af, at hvis folk havde set det program, så ved de også, hvilken farve tandbørste jeg har, og de ved, hvor den står. Det kom meget tæt på. Og måske også for tæt.«

I dag er både Silas Holst, Johannes Nymark og Louise Mahnkopf enige om at skærme børnene fra sociale medier, så de selv kan beslutte, hvad de vil, når de bliver ældre.

Det kan dog også være svært, når man bare er en stolt forælder, det vil vise verden sit skønne barn.

Derfor deler Silas Holst i dag af og til billeder af sine børn - dog med en anonymisering.

Silas Holst medvirker fra den 20. april i musicalen Flashdance, der spiller i Aarhus og siden rykker til Operaen i København. Foto: Nils Meilvang Vis mere Silas Holst medvirker fra den 20. april i musicalen Flashdance, der spiller i Aarhus og siden rykker til Operaen i København. Foto: Nils Meilvang

»Der er selvfølgelig noget i mig, der bare har lyst til at dele, for det har man som forældre hele tiden, og så må man finde den hårfine balance og gøre det, uden man kan se hende, men man får da lidt. Og jeg får dækket mit behov for at dele mit ottende vidunder med verden,« griner Silas Holst.

Debatten om, hvorvidt man må og skal dele billeder og videoer af sine børn på sociale medier, har efterhånden stået på længe. Spørger man Silas Holst, så er det folks egen sag.

»Jeg synes faktisk slet ikke, man skal debattere det, det er folks eget valg. Det er der ingen grund til, at vi tager en folkeafstemning om. Det gør vi efterhånden med hele livet, og det er simpelthen så anstrengende. Forældre ved bedst selv, hvad der er godt for deres børn,« lyder det fra danseren.

Silas Holst er i øjeblikket bosat midlertidigt i Aarhus, hvor han optræder med musicalen Flashdance, der senere på året rykker til Operaen i København.