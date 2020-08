Heidi Klum vil gerne til Tyskland. Og hun vil gerne have sine fire børn med. Men eksmanden Seal nægter at lade det ske.

Derfor er sagen mellem den 47-årige tyske topmodel og den 57-årige sanger nu endt i retten. Seal frygter, at ekshustruen 'har et skjult motiv'.

Det fremgår at retsdokumenter, som The Blast har fået i hænde, at Seal er bange for, at Heidi Klum vil beholde børnene på tysk jord. Permanent.

»Jeg tror, Heidi har et skjult motiv og vil flytte børnene (permanent, red.) til Tyskland,« lyder det fra Seal i dokumenterne.

Heidi Klum hævder, at hun udelukkende ønsker at have børnene ved sin side, mens hun skal til at optage den kommende sæson af den tyske udgave af programmet 'Next Top Model', hvor hun er dommer.

Ifølge retsdokumenterne er Heidi Klum »kontraktligt forpligtet« til at dukke op til optagelserne, og hun siger, at hun normalt altid tager børnene med sig.

Men denne gang er det ikke så let.

I første omgang lød det, at Seal ikke ønskede at lade børnene rejse, fordi han var bekymret for børnenes sikkerhed på grund af coronapandemien.

Det fik Heidi Klum til at gå rettens vej. Og det er netop overfor domstolen, Seal nu udtrykker bekymring for, om han kommer til at se sine børn igen, hvis de flytter.

»Hvis Heidis anmodning bliver efterfulgt, vil det betyde, at de faktisk kan flytte væk fra mig og deres hjem i Los Angeles på ubestemt tid.«

»Tager man usikkerheden omkring covid-19-udbruddet og de rejsebegrænsninger, der er og konstant bliver ændret, i betragtning, kan børnene blive forhindret i overhovedet at komme ind i USA igen.«

Heidi Klum har tidligere henvist til, at eksmanden i forvejen ikke ser børnene ofte. Men det er altså ikke med hans gode vilje, forklarer han selv.

»Når jeg spørger Heidi, om jeg kan få lov til at se børnene, gør hun desværre ofte unødigt besværligt med forklaringer om, at de har travl, at de er syge eller at de simpelthen bare ikke kan se mig.«

»Derfor er jeg ofte tvunget til at se børnene, når det passer Heidis planer, hvilket har haft stor indflydelse på, hvor meget jeg ser dem. Ikke desto mindre gør jeg meget ud af at tilbringe så meget tid med dem som muligt og være tilgængelig for dem.«

Heidi Klum og Seal blev gift i 2005. Deres skilsmisse blev gennemført i oktober 2014. De har siden da haft fælles forældremyndighed over børnene, som er i alderen fra 10 til 16 år.