Der er opstået uenigheder mellem eksparret Heidi Klum og hendes eksmand sangeren Seal.

Uenighederne skyldes, at Seal angiveligt nægter at lade sin ekskone rejse til Tyskland med deres fire fælles børn, hvilket har medført, at den 47-årige tyske topmodel har anmodet om hurtigt at få sat et retsmøde i stand.

Det skriver flere internationale medier – heriblandt Vulture og People, som har fået et indblik i retsdokumenterne i sagen.

Ifølge dokumenterne nægter 57-årige Seal at lade hende tage børnene med til Tyskland, fordi han er bekymret for, om det er sikkert for dem på grund af coronapandemien.

Den tyske model vil have rettens ord på, at hun må rejse til Tyskland med sine børn. Foto: JEAN-BAPTISTE LACROIX

Heidi Klum og Seals børn er i alderen fra 10 til 16 år, og Heidi Klum ønsker at tage dem med sit hjemland, fordi hun skal til at optage den kommende sæson af den tyske udgave af programmet 'Next Top Model', hvor hun er dommer.

Ifølge retsdokumenterne er Heidi Klum 'kontraktligt forpligtet' til at dukke op til optagelserne, og hun siger, at hun normalt altid tager børnene med sig.

»Jeg er klar over de nødvendige forbehold i forbindelse med covid-19, og jeg ville aldrig sætte mine børns helbred på spil, så jeg tager alle de samme forbehold i Tyskland, som jeg gør i USA,« skriver Heidi Klum i sin anmodning om en hastehøring.

Topmodellen skriver endvidere, at de fire børn i forvejen bor størstedelen af tiden hos hende, at Seals tid med børnene mildest talt er 'sporadisk', og at de ikke har lyst til at blive i Los Angeles med deres far.

Den påstand bakker Heidi Klums ældste datter, 16-årige Leni, op om i anmodningen:

»Det er hårdt, fordi jeg elsker begge mine forældre, men jeg føler, jeg bliver nødt til at råbe op, da jeg ved, at mine søskende er for unge til at tale med dommeren,« siger hun og fortsætter:

»Min mor skal optage i Tyskland i nogle måneder, og jeg og mine søskende vil gerne med hende, men indtil videre vil min far ikke lade os rejse.«

Heidi Klum tilføjer i anmodningen, at hun er villig til at ændre tidligere planlagt samvær med børnene, hvis Seal tillader hende at tage børnene med på rejsen.

Sangeren Seal nægter at lade Heidi Klum rejse til Tyskland med børnene. Foto: VALERIE MACON

Hun beskriver sig selv som 'desperat' og påstår, at Seal tidligere havde godkendt turen, men at han efterfølgende trak i land.

Heidi Klum og Seal blev gift i 2005. Deres skilsmisse blev gennemført i oktober 2014.

De har siden da haft fælles forældremyndighed over børnene.

Hverken Seal eller Heidi Klum har kommenteret sagen.