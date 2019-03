'De unge mødre'-moren fik sig noget af et chok, da hun midt om natten pludselig fik store smerter.

Heidi Pedersen, der er mor til Nadia Shila, var for nylig ude for noget af en smertefuld oplevelse, der i den grad rystede hende. Midt om natten blev hun pludselig ramt af akutte smerter, der sendte hende til tælling på toilettet.

»Det kom som lyn fra en klar himmel klokken 3 om natten. Jeg kastede op og fik diarré, der så gik over og blev til, at der kun kom rent blod ud hver 10-15. minut. Jeg rystede og koldsvedte og var bare virkelig dårlig,« fortæller hun til Realityportalen og fortsætter:

»Fire forskellige toiletbesøg med 15 minutters mellemrum var bare lidt af det. Jeg blev virkelig bange, da det bare spruttede ud med blod.«

Derfor kom en noget afkræftet Heidi på hospitalet, hvor hun fik smertestillende og blev udsat for en masse prøver.

»Jeg blev indlagt, hvor jeg blev CT-scannet og fik taget masser af blodprøver og prøver af det blod, der kom ud. Jeg fik også væske og antibiotika i drop.«

Ramt af tarmsygdom

Ifølge Heidi tror lægerne, at hun er blevet ramt af sygdommen Colitis ulcerosa, der er en kronisk betændelse i tyktarmen. Derfor går hun lige nu og venter på at få en tid, så hun kan komme til undersøgelser hos en mave/tarm-specialist.

Hun er blevet udskrevet og har det bedre, men hun er stadig ramt.

»Jeg føler det som om, at min mave er blevet kørt over af en bus. Jeg bløder ikke mere, men jeg har stadig kvalme. Jeg er blevet proppet med antibiotika, og det er blevet bedre. Men jeg er supertræt,« siger Heidi, der ikke tror, at tarmsygdommen først har ramt hende nu.

»Jeg tror, jeg har haft det i mange år – bare uden store udbrud. For 20 år siden fik jeg en koloskopi (kikkertundersøgelse af tyktarmen, red.), og de fjernede nogle polypper i min tarm, der kunne have udviklet sig til til cancer.«

Heidi ved ikke helt, hvad fremtidsudsigterne er, for i første omgang afventer hun mødet med specialisten. Men fremtiden kan meget vel byde på løbende kontrol og i værste fald en operation, hvis smerterne fortsætter for ‘De unge mødre’-moren.

