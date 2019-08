Mötley Crüe-bassist Nikki Sixx er blevet far for femte gang. Det er der som sådan ikke noget usædvanligt i.

Det skal dog nævnes, at den 60-årige heavy metal-stjerne blev steriliseret i 2007, fordi han ikke ønskede flere børn.

Men man har jo et standpunkt, til man tager et nyt, og nu er datteren Ruby Sixx kommet til verden, afslører Nikki Sixx på Instagram.

‘Hun er en rask lille pige med et hoved fyldt med hår (...) Faderskab er den største glæde i mit liv,’ skriver han blandt andet.

Vis dette opslag på Instagram Et opslag delt af Nikki Sixx (@nikkisixxpixx) den 30. Jul, 2019 kl. 11.21 PDT

Det er bassistens 27 år yngre kone, Courtney Bingham, der er mor til den lille pige.

Hun og Nikki Sixx blev gift tilbage i 2014, og det var i den forbindelse, han ændrede holdning til at få flere børn.

»Jeg kan huske, jeg tænkte: ‘Jeg savner dagene. Jeg savner at være far,« har han udtalt til USA Today.

»Jeg har aldrig selv haft en far, men jeg har altid elsket selv at være én. Nu er mine børn blevet ældre, og jeg har et godt forhold til dem, men jeg længes efter at være far til en lille igen.«

Nikki Sixx er her fotograferet sammen med sin nuværende kone, Courtney pose. Foto: Geoff Robins Vis mere Nikki Sixx er her fotograferet sammen med sin nuværende kone, Courtney pose. Foto: Geoff Robins

Det vides ikke, om Nikki Sixx har fået omgjort sin sterilisation, eller om Ruby Sixx er blevet til med kunstig befrugtning. Grunden til at bassisten i sin tid blev steriliseret var bruddet med hans anden kone, skuespillerinde Donna D’Errico.

»Jeg var engang gift med en person ved navn Satan, og så sagde jeg til mig selv: ‘Jeg vil ikke bruge resten af mit liv på retssager om børnebidrag, så jeg vil aldrig gøre det igen (blive far, red.)«, sagde han dengang.

Sammen med Donna D’Errico fik Nikki Sixx en datter. Derudover har han tre børn med sin første kone, Playboy-modellen Brandi Brandt.

Han har desuden dannet par med den berømte tatovør Kan Von D.