Skuespilleren Heather Locklear, som især er kendt fra tv-serierne Melrose Place og Spin City, er atter kommet i problemer.

Den 57-årige skuespillerinde blev i juni arresteret og kom på hospitalet efter en overdosis.

Nu går en retssag i gang, der omhandler, at hun skulle have udøvet fysisk vold samt verbalt overfuset de ambulancereddere, der kom hjem til hende i juni efter hendes overdosis.

En af de ambulancereddere, Jennifer Hayn-Hiton, der modtog opkaldet den 24. juni og derefter tog ud til skuespillerens hjem, påstår, at Melrose Place-stjernen sparkede hende så hårdt, at hun fik flere skader og ikke kunne gå på arbejde i lang tid. Det fremgår af dokumenter, som mediet PEOPLE har fået.

Jennifer Jayn-Hiton, påstår også, at Heather Locklear skulle have sagt til hende, at hun ønskede, at hendes tre børn ville dø af AIDS.

Ambulanceredderne håber, hun vil står til ansvar og betale de medicinske omkostninger, samt betale deres tabte løn, fordi de ikke har kunnet arbejde.

Retssagen er eftersigende sidste udvej for Jennifer Hayn-Hiton og hendes advokat Kevin Flahavan, som hævder, de har forsøgt at nå ud til skuespilleren flere gange.

»Det har taget enormt hårdt på min klient og hendes børn. Da Ms. Locklear skulle i afvænning, havde vi håbet på, hun ville sige undskyld til dem, hun har gjort skade på. Vi har prøvet at tale med hende, men hun ignorerer os gang på gang. Der gik det også op for os, at Ms. Locklear ikke har tænkt sig at stå til ansvar for sine handlinger,« har advokaten sagt til det amerikanske medie TMZ.

Heather Locklear blev anholdt i juni, efter hun angiveligt angreb en politibetjent og ambulancereddere.

Politiet har fortalt, at Locklear var 'yderst beruset' og 'skændtes med venner og familie', da de ankom.

Timer efter, hun blev frigivet fra politiets varetægt, blev Locklear indlagt på grund af en mulig overdosis.

Også ugen forinden var der problemer med skuespillerinden, da politiet modtog et opkald fra hendes hjem om at hun var selvmordstruet og voldelig. Det fremgår af en hændelsesrapport fra Ventura County Fire Department som PEOPLE har indsigt i.

Senere blev skuespilleren anklaget for vold mod en politimand, en ambulanceredder og nægtet at ville lade sig anholde.

I juli skrev PEOPLE også, at skuespillerinden søgte hjælp mod stofmisbrug og mentalt helbred.

Samme måned gav Locklears eksmand Richie Sambora sin støtte til skuespilleren, som de har datteren Ava på 21 år med. De var gift i 1994 og blev skilt i 2007.

»Jeg vil, selvfølgelig, altid være der for Heather og især for Ava. Jeg er meget stolt af vores datter for hendes ro og styrke under denne svære tid,« sagde den 59-årige Bon Jovi-guitarist til the Daily Mail.

Omkring Heather Locklear 57-årige fødselsdag i september, fortalte en kilde til PEOPLE at hun stadig var indlagt var i forbedring.