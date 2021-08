'Klip den om!'

Nogenlunde sådan lyder det nu fra HBO til instruktøren Spike Lee, der er aktuel med en otte timer lang dokumentarserie på HBO, der hedder 'New York Epicenters: 9/11-2021½'.

HBO's krav skyldes, at der i fjerde afsnit af serien – som indtil nu kun har været tilgængelig for pressen – deltager konspirationsteoretikere fra gruppen Architects and Engineers for 9/11 Truth (arkitekter og ingeniører for 9/11 sandheden, red.), som ikke tror på de officielle forklaringer om, hvordan angrebene 11. september forløb. Det skriver Variety.

Den officielle forklaring er som bekendt, at terrorgruppen al-Qaeda stod bag.

Oveni dette har Spike Lee i et interview med New York Times fortalt, at han heller ikke tror på den officielle forklaring.

»Jeg mener, jeg har selv spørgsmål, og jeg håber, at arven fra denne dokumentar bliver, at Kongressen afholder en høring om 11. september,« lød det.

Af den grund så han da heller intet problem i, at der i dokumentaren deltager konspirationsteoretikere, som lufter den efterhånden velkendte teori om, at brændstof fra fly ikke kan smelte stålbjælker som dem, der var i World Trade Centers, samt at regeringsmedarbejdere på den ene eller anden måde var involveret.

Teorier, som Spike Lee i interviewet lægger sig op af.

»Den temperatur, der skal til for at stål smelter, er ikke nået. Og hvis du sammenligner den måde Bygning 7 faldt på med andre bygninger, hvor der har været tale om professionelle nedrivninger, så er det som om, du ser på det samme,« siger han.

Han sagde i interviewet, at folk nok skal danne sig deres egen mening. Han putter informationen ind i sin dokumentar, og så må seerne selv beslutte sig for, hvad de tror på.

»Jeg respekterer seernes intelligens,« forklarede han.

Knap så frivole i tilgangen til konspirationsteorier om 11. september er HBO, og igennem dem er Spike Lee nu kommet med en officiel udtalelse om, at det fjerde afsnit klippes om.

'Jeg er tilbage i klipperummet, og jeg beder jeg om at vente med jeres dom, indtil I har set det endelige produkt,' lyder det fra Spike.

Spike Lee har haft en lang karriere som instruktør.

I 1990 var hans film 'Do the Right Thing' nomineret til en Oscar for bedste originale manuskript.

I 2016 vandt Spike Lee en æresoscar, mens han 2019 fik en Oscar for bedste filmatisering (filmmanuskript baseret på materiale fra en anden kilde, red.) for 'BlacKkKlansman'.