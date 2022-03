Som bekendt resulterede det i kontant afregning for komikeren Chris Rock, da han forsøgte sig med en vittig kommentar rettet mod Will Smiths kone, Jada Pinkett Smith, til nattens Oscar-show.

Få sekunder senere fik han nemlig en syngende lussing fra ægtemanden selv – for rullende kameraer.

Men faktisk er det slet ikke første gang, komikeren laver grin med Jada Pinkett Smith for åben skærm. Det samme gjorde han nemlig, da han i 2016 havde værtsrollen på selvsamme show.

Derfor spekuleres der nu i, hvorvidt det voldelige optrin fra Will Smith var resultatet af at have fået nok af at lægge ører til den slags drillerier om sin kone fra Chris Rock.

Will Smith og Jada Pinkett Smith. Foto: ANGELA WEISS

I 2016 stod Chris Rock på scenen til det prestigefyldte show og gjorde grin med, at Jada Pinkett Smith det år valgte at boykotte showet, da hun mente, der manglede diversitet.

»Jada, der boykotter Oscar-uddelingen er ligesom, hvis jeg boykottede Rihannas trusser. Jeg var ikke inviteret,« lød det fra ham dengang.

Til People fortæller en kilde tæt på Smith-parret, at Will Smith stadig var sur over den seks år gamle joke.

I år var det altså G.I. Jane kommentaren, der formentligt var en henvisning til, at Jada Smith var mødt op helt kronraget ligesom Demi Moore i filmen 'GI Jane' fra 1997, der fik bægeret til at flyde over for den Oscar-vindende skuespiller.



For mens hustruen rullede med øjnene af joken, indtog han scenen, slog Chris Rock og råbte:



»Hold min kones navn ud af din fucking mund!«

Jada Pinkett Smith er nemlig ikke frivillige skaldet. Hun lider af hudsygdommen alopecia, der også kaldes pletskaldethed.

En lidelse, hun første gang talte åbent om i sit eget talkshow 'Red Table Talk' i 2018.