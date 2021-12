Den amerikanske model Holly Madison husker sit første samleje med Playboy-grundlæggeren Hugh Hefner som decideret traumatisk.

Det fortæller hun om sin nu afdøde ekskæreste i podcasten 'Power: Hugh Hefner: The Girl Next Door'.

I podcasten fortæller den 41-årige model om en aften tilbage i 2001, hvor hun var på sin første 'date' sammen med en større forsamling af kvinder.

»Jeg regnede ikke med, jeg skulle have sex den aften. Jeg troede, jeg bare kunne se, hvordan aftenen tog sig ud, og hvis jeg ikke var tryg ved det, så kunne jeg sige fra,« siger Holly Madison.

Holly Madison så på daværende tidspunkt op til Hugh Hefner. Men det handlede ikke om, at hun gerne ville have sex med Hugh Hefner den aften.

Men det skete så alligevel. For hun følte et pres for at vinde Playboy-grundlæggerens gunst.

»Hvis jeg ikke gjorde det, troede jeg, at oplevelsen ville forfølge mig for evigt,« siger Holly Madison og tilføjer.

»Jeg var helt knust bagefter,« siger Holly Madison.

Holly Madison vandt Hugh Hefners gunst. For hun flyttede ind i 'Playboy Mansion' dagen efter.

Hugh Hefner døde i 2017 i en alder af 91.

Holly Madison har siden fortalt i dokumentaren 'Secrets of Playboy', at deres forhold var giftigt at være i.