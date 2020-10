Efter en række mænd og kvinder har fortalt om krænkende episoder begået af den tidligere P1-vært Mads Aagaard, er værten blevet fyret. DR begrunder afskedigelsen med manglende tillid til Aagaard.

Radiovært Hassan Preisler mener, fyringen er den naturlige udgang på en speget sag, hvor han selv var offer for Mads Aagaards tilsvininger.

Han håber dog, at fokus nu vil rette sig mod et større og måske vigtigere problem.

Nemlig mod DR-institutionen, mellemledere og chefer i den statslige mediemastodont, som radioværten siger har ladet krænkere slippe med både karriere og skindet på næsen.

Hassan Preisler var en af dem, der blev udsat for Mads Aagaards vrede. Det skete, efter de to engang var gode bekendte.

»Jeg vil eddermame ikke betale licens til et medie, som beskytter krænkere frem for ofre,« lyder det fra Hassan Preisler.

Som det er beskrevet i Berlingskes artikel, var Hassan Preisler ad to omgange udsat for en hetz begået af Mads Aagaard. Noget, som Preislers chef på det tidspunkt rettede henvendelse om til DR.

Uden at der skete noget dengang, og uden at der er sket det helt store siden, mener Preisler selv.

Nu smider man en tidligere chef under bussen, mens alle andre, som stadig er i institutionen, endnu en gang går fri, tilføjer han.

Hassan Preisler mener, at der er gjort alt for lidt ved problemet. Og det er sket alt for sent. Radioværten nævner i særdeleshed kulturdirektør Henrik Bo Nielsen, der har stået på mål for kritikken.

»Der er noget komplet råddent i institutionen. For en direktør med over to millioner i indkomst og med mere end 1.000 ansatte, så er hans skuldre noget smalle, synes jeg,« lyder det fra Preisler.

Han refererer blandt andet til et interview med Henrik Bo Nielsen i 'P1 Debat'. Programmet blev på grund af inhabilitet i forhold til Mads Aagards tidligere ansættelse i stedet for de vanlige værter ledet af Henrik Qvortrup fra 'Q&CO' på B.T.

I programmet sagde Henrik Bo Nielsen, at det er meget svært som chef at agere på noget, man ikke ved noget om. Han fortalte, at henvendelsen aldrig blev rapporteret opad, da Jørgen Ramskov fra Radio24syv rettede henvendelse om hetzen mod blandt andet Preisler.

Der er noget komplet råddent i institutionen

Hassan Preisler, du siger jo selv, at du også blev charmeret af Mads Aagaard, og at der gik noget tid, inden du selv reagerede, trods at du havde hørt rygter. Er der så ikke en pointe i, at det kan være sket for de mellemledere og chefer, du retter kritik mod?

»Jo, det er der, men jeg mener også, at det pålægger chefer et ekstra ansvar. De skal i højere grad være opmærksomme på det her,« siger Hassan Preisler.

Han mener, at seriekrænkere ikke må 'listes ud ad bagdøren', så de har mulighed for at bestride magtfulde poster andre steder i mediebranchen.

»Det handler om at være loyal mod institutionen frem for alt. Og det synes jeg, Henrik Bo Nielsen er. Han lægger sig ikke fladt ned, når han på P1 kalder Simon Andersen (nyhedschef på Berlingske og tidligere nyhedschef på Radio24syv, red.) en konspirationsteoretiker. Jeg mener, Henrik Bo Nielsen burde lægge sig på knæ og takke Simon Andersen for at have gjort alt arbejdet for sig.

Hassan Preisler håber, at man i højere grad ser indad i DR og sikrer, at der sker et større arbejde for at garantere ofrene – og herunder i særdeleshed de unge kvinder – som bliver ofre for disse krænkere.

Arkivfoto af P1-værten Mads Aagaard Danielsen, der nu er blevet afskediget fra DR.

»Jeg har al muligt respekt for de her kvinder. De risikerer deres liv, og dermed mener jeg deres indkomst og muligheden for at forsørge sig selv, ved at stå frem – og endnu sværere for nogle af dem risikerer de deres ry,« lyder det fra ham.

Han understreger, at han selv var nervøs for at stille sig frem med sin fortælling, men at reaktionerne har været positive.

Spørger man DR, lyder det, at man viser sympati for de påvirkede, og beretningerne giver anledning til at kigge indad.

»Jeg tror, der i alle større virksomheder sker en selvransagelse i forbindelse med den her anden bølge af MeToo,« lyder det fra kulturdirektør Henrik Bo Nielsen.

Han mener dog ikke, som Hassan Preisler, at DR er en virksomhed, der beskytter krænkere frem for ofre.

»Jeg mener ikke, at der i den konkrete sag (om Mads Aagaard, red.) er tale om, at man har listet nogen ud ad hverken bag- eller fordøren. Det var en regulær afskedigelse. Nu er der heldigvis relativt få sager om sexchikane, og de er tilstræbt håndteret efter reglerne,« siger kulturdirektøren, som henviser til, at man som arbejdsgiver er underlagt stram lovgivning i personalesager.

Han mener desuden ikke, at det ikke er modstridende at komme med en uforbeholden undskyldning og nævne manglen på afrapportering fra Aagaards tidligere chef. Begge dele var oppe at vende i P1-programmet.

»Jeg synes, det er to forskellige ting. DR som institution bærer hovedansvaret, som jeg vedkender mig med undskyldningen. Men derfor må jeg stadig svare ærligt på, at jeg simpelthen ikke kendte til Radio24syvs klage, før jeg læste det i Berlingskes udmærkede artikel.«

