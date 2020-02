Kort efter Harvey Weinstein mandag blev kendt skyldig i at have begået seksuelt overgreb og voldtægt, blev han hastet til hospitalet.

På vej mod New York Citys største fængsels-kompleks, Rikers Island, fik den 67-årige producer nemlig brystsmerter, hjertebanken og forhøjet blodtryk.

Det fortæller Harvey Weinsteins advokat, Donna Rotunno til CNN.

Advokaten fortæller dog også, at den dømte Hollywood-producer nu er 'okay' igen.

Harvey Weinstein får håndjern på efter dommen mandag. Foto: JANE ROSENBERG Vis mere Harvey Weinstein får håndjern på efter dommen mandag. Foto: JANE ROSENBERG

Harvey Weinstein blev mandag dømt skyldig i både seksuelt overgreb og voldtægt af tredje grad, hvilket betyder, at voldtægten ikke er sket med 'voldsomme trusler, våben eller kidnapning'.

Produceren blev frikendt i de alvorlige anklager om serieovergreb, hvilket kunne have udløst en livstidsdom.

Selvom Harvey Weinstein er dømt skyldig, har han endnu ikke modtaget sin straf, da strafudmålingen først finder sted den 11. marts. Han står til en straf på mellem fem til 25 år.

Advokat Donna Rotunno har tidligere udtalt til det amerikanske medie, at Harvey Weinstein er skuffet over kendelsen, og at han vil anke den.

»Selvfølgelig er han det (skuffet, red.), men han er heldigvis mentalt stærk. Jeg synes, han tog det som mand, og vil vil fortsætte med at kæmpe for ham. Det her er ikke forbi,« sagde hun mandag.

Flere end 80 kvinder har i de seneste år anklaget Harvey Weinstein for seksuelle overgreb. Senest er han blevet anklaget for to tilfælde af overgreb i Los Angeles, Californien.

Overgrebene skal have fundet sted i 2013, og hvis produceren bliver kendt skyldig i disse anklager, risikerer han op til 28 års fængsel, som skal lægges oveni den fængselsdom, han modtager i New York i næste måned.

Harvey Weinstein har selv erklæret sig uskyldig i alle anklager hele vejen igennem. Han påstår, at der er i alle tilfældene har været tale om samtykke.