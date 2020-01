Den amerikanske journalist Ronan Farrow, der er kendt for de New Yorker-artikler, som var med til at afdække beskyldningerne om seksuelt misbrug mod Harvey Weinstein har delt flere opsigtsvækkende lydoptagelser.

I den ene af optagelserne hører man angiveligt den 67-årige filmproducent snakke med den 27-årige italienske Victoria's Secret-model Ambra Gutierrez.

I optagelsen, der eftersigende er fra 2015, forsøger Harvey Weinstein at overtale modellen til at tilbringe tid med ham samt få og give massage. Hvis hun siger nej, vil det få konsekvenser for hendes karrieremuligheder, lyder det i optagelsen.

»Hvis du vil bruge tid sammen med mig, kan jeg være din mentor. Lære dig ting og den slags,« siger han og fortsætter:

(Arkiv) Ambra Gutierrez. Foto: ANGELA WEISS Vis mere (Arkiv) Ambra Gutierrez. Foto: ANGELA WEISS

»Men du bliver nødt til at slappe af sammen med mig og nyde det.«

»Hvad mener du?« spørger modellen og får svaret: »Massage« af Weinstein.

»Nej, jeg er genert,« afviser Ambra Gutierrez, som derefter får 'truslen' af den 40 år ældre filmproducent:

»Det ved jeg, men en massage er rart. Hvis du ikke stoler på mig, så har jeg ingen grund til at tilbringe tid med dig, og så vil du gå glip af store muligheder,« truer han i optagelsen, som du kan høre herunder:

Today’s #CatchAndKill Podcast looks at Harvey Weinstein’s pattern of dangling career opportunities that quickly turned into traps—and lets you hear him doing it through astonishing new tape from a police sting operation. Subscribe here: https://t.co/649mmaiRam pic.twitter.com/vv1lNtRBgb — Ronan Farrow (@RonanFarrow) January 21, 2020

Journalisten Ronan Farrow, der i øvrigt er søn af skuespillerinden Mia Farrow og filmproducenten Woody Allen, har også delt en lydoptagelse af 38-årige Lucia Evans, som var en af de første kvinder til at stå frem med beskyldninger mod Harvey Weinstein.

Filmproducenten blev i første omgang sigtet for at have tvunget Lucia Evans til at udføre oralsex på ham under en middag på hans kontor i 2004, men sagen blev efterfølgende droppet. Det skyldtes, at et vidne påstod, at Lucia Evans tidligere havde sagt, at hun havde givet samtykke til oralsexen.

Lucia Evans har dog hele tiden stået fast i sine anklager mod Harvey Weinstein.

Lydklippet, som Ronan Farrow har delt, er en optagelse fra dengang, hvor Lucia Evans for første gang ringede til ham for at fortælle ham om hændelsen med Harvey Weinstein, der fandt sted, da hun besøgte ham for at snakke om sin karriere.

I optagelsen, som kan høres i bunden af artiklen, kan man høre Lucia Evans hulke, da hun tænker tilbage på det påståede overgreb:

»Jeg forsøgte at kæmpe imod, men han er en stor fyr, så han overmandede mig, og så tror jeg ligesom bare, jeg gav op,« siger hun og fortsætter:

»Og det er her, jeg føler som om... Altså at hvis han havde holdt mig nede med 1000 procent af sine kræfter, mens jeg skreg og kæmpede for at komme fri, så ville jeg have følte mig mere stolt, men jeg gav ligesom bare op og tænkte, at det åbenbart bare var noget, jeg blev nødt til at gøre.«

Retssagen mod Harvey Weinsten er gået i gang. Det første vidne, Annabella Sciorra, var i retten torsdag, hvor hun påstod, at Weinstein voldtog hende tilbage i 1993/1994. Denne anklage kan Weinstein dog ikke dømmes for, da tidsfristen er overskredet.



På trods af dette er der dog så mange anklager imod Harvey Weinstein, at han alligevel risikerer en livstidsdom, hvis han bliver dømt skyldig.