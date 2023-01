Lyt til artiklen

I slutningen af februar får Harvey Weinstein at vide, om han kan blive en fri mand som 90-årig, eller om han skal sidde i fængsel til han er over 100 år gammel.

Den tidligere filmproducer afsoner allerede en dom på 23 år, men i slutningen af februar kan den straf forlænges med op til 18 år. Det fastslog en dommer i Los Angeles mandag, skriver Variety.

For fem år siden blev Weinstein ansigtet på MeToo-bevægelsen, da en række kvinder i filmbranchen anklagede ham for overgreb.

I 2020 blev han idømt 23 års fængsel ved en domstol i delstaten New York. Men i december stod Harvey Weinstein igen i en retssal. Denne gang blev han dømt skyldig i endnu tre tilfælde af voldtægt og seksuelle overgreb.

Den 23. februar får den 70-årige tidligere filmproducer at vide, hvor mange års fængsel de nye forhold præcis kommer til at koste ham.

Ved sagen i Los Angeles stod Weinstein anklaget for syv tilfælde af voldtægt og overgreb begået mod fire forskellige kvinder. Alle forbrydelserne fandt ifølge anklageren sted mellem 2004 og 2013.

Selv har Weinstein, der ankom til retten i rullestol, påstået, at kvinderne havde givet samtykke til forholdene. En udlægning, som ingen af kvinderne har kunnet genkende.

Dommeren i sagen har kun fundet bevis for, at de tre forhold, der alle er begået mod den samme kvinde, kan føre til endnu en dom til Weinstein. Anklagepunkterne, Weinstein kendes skyldig i, er voldtægt, at have tiltvunget sig oralsex og seksuel penetration med et fremmedlegeme.

Nu er det op til forsvaret og anklagemyndigheden at komme med hver sit bud på, hvor lang tillægsstraffen for de nye forhold skal være, før dommeren i slutningen af februar altså træffer sin endelige afgørelse.