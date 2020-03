Harry Styles havde en ret anderledes aften end mange sikkert har haft, da dette års Valentinsdag løb af stablen.

Hvor andre måske har fejret kærlighedsdagen med god mad og godt selskab, oplevede Harry Styles, hvordan det er at blive udsat for et røveri.

Den 26-årige stjerne fortæller i et interview med radioværten Howard Stern, at han løb fra røverne efter at have nægtet at åbne sin telefon. Det skriver det engelske medie Daily Mail.

Styles joker med, at han sikkert ikke var blevet røvet, hvis han ikke havde været single. Så havde han nemlig ikke været på vej hjem fra sin ven alene den aften.

Røverne, som truede den tidligere One Direction-stjerne med en kniv, spurgte ham første, om han ville købe hash.

Derefter udviklede tingene sig.

Styles fortæller, at efter han var blevet frarøvet sine penge, ville røverne have ham til at åbne sin telefon.

Det nægtede han imidlertid, og på et tidspunkt så han sit snit til at løbe væk fra situation. Han gemte sig derefter for forbryderne.

Røveriet er ikke den eneste voldsomme episode, som stjernen oplevede i februar måned.

Hans ekskæreste Caroline Flack tog sit eget liv dagen efter røveriet.

De to dannede for en kort stund par, da Styles var bare 17 år gammel, og Flack var 31 år.

Caroline Flack stod til at skulle for retten i en sag om vold mod sin kæreste. Noget, begge har benægtet. Harry Styles bar samme måned et sort bånd på sit revers, hvilket folk tolkede som et minde om ekskæresten.