Hvis nogen har været i tvivl om, hvorvidt en mand i kjole kan sælge magasiner, bør al tvivl nu forstumme.

Allerede inden det er blevet den 1. december, meddeler Vouge nemlig, at de har udsolgt december nummeret af det internationale modemagasin.

Det skabte ellers røre i mode-dammen, da det kom frem, at sangeren, der i sin tid blev kendt som medlem af boybandet One Direction, skulle pryde forsiden af det 127 år gamle modeblad.

Ikke blot er han den første mand - nogensinde - der har fået lov til at indtage Vouge-forsiden. Men at han valgte at gøre det iført kjole, skabte stor furore.

Det var Harry Styles selv, der først løftede sløret for den spektakulære forside på sin instagramprofil. I decemberudgaven af bladet optræder sangeren i en hvid kjole med sorte blonder dækket af en sort jakke.

Der er nu venteliste på magasinet, skriver Pagesix, der også kan fortælle at der er bestilt ekstra tryk af decembernummeret. En kilde hos mediebureauet Condé Nast, der trykker Vouge siger:

»Vi har solgt 40.000 abonnementer siden lanceringen for lidt over en uge siden og har allerede bestilt et andet oplag,« skriver Pagesix.

Blandt konservative kommentatorer blev Harry Styles ikke just mødt med forståelse, da han fortalte om den kommende forsideoptræden.

Blandet andre skrev Candance Owens efterfølgende at:

»Maskuline mænd ikke behøver lytte efter feminine mænd, der fortæller dem, hvor ‘fantastisk’ og ‘modigt’, det ville være, hvis de kastrerede sig selv foran hele verden.«

Hun blev straks bakket op af den konservative kommentator og forfatter, Ben Shapiro, der på Twitter skrev:

»At lade som om, at mænd, der klæder sig ud som kvinder, ikke feminiserer mænd, er latterligt. Især når det kommer fra de samme mennesker, der fejrer Styles, fordi han feminiserer maskuliniteten.«

Kontroverserne om den 26-åriges optræden har angiveligt fået hans fans til at storme ud for at købe bladet.

Selv har stjernen taget både billedet og kritikken med knusende ro. I det interview han giver i Vouges decembernummer siger han:

»Nogle gange er jeg i butikker, og jeg fanger mig selv i at kigge på kvindetøjet og tænke, at det er fantastisk. Hver gang du sætter barrierer op i dit liv, så begrænser du dig selv. Der er så meget glæde ved at lege med tøj. Jeg har aldrig tænkt så meget over, hvad det betyder, det er bare en udvidet del af det at skabe noget.«