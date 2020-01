Harry Styles har gjort sit for, at en tjener i det caribiske paradis Anguilla har fået en god start på det nye år.

Den 25-årige sanger har hen over nytåret været på ferie på forskellige øer i De små Antiller sammen med sangerinden Adele og talkshowværten James Corden.

Lørdag var den berømte trio så forbi en lokal restaurant ved navn 'The Caribbean Fishmarket', der ligger placeret få skridt fra luksushotellet Ritz Carlton.

Og det var her, at Harry Styles stod bag den fine gestus over for tjeneren, der ifølge regningen hedder Buck.

Da den unge superstjerne modtog regningen på 472,50 dollars (cirka 3.155 kroner), smed han nemlig lige 400 procent oveni som drikkepenge.

Det skriver People.

Den gigantiske sum drikkepenge lød helt præcist på 2.020 dollars, hvilket svarer til knap 13.500 kroner.

En anden af restaurantens ansatte ved navn Yahya har efterfølgende delt et billede af regningen på sociale medier. Billedet kan ses herunder:

Vis dette opslag på Instagram Big ups to @harrystyles for taking care of Mr Big Life! @donniewahlberg you got the second worldwide response from Harry Styles all the way from St Thomas Virgin Islands with @j_corden and @adele Happy new year guys! Et opslag delt af Yahya (@moroccanpython) den 4. Jan, 2020 kl. 10.40 PST

I opslaget har Yahya tagget sangeren og skuespilleren Donnie Wahlberg, som for nyligt efterlod samme sum drikkepenge til en servitrice på IHOP i Illinois.

Yahya har desuden delt en række billeder af Harry Styles og 41-årige James Corden.

Billeder, som er taget under deres og Adeles besøg på restauranten.

31-årige Adele, som er kendt for at være yderst forsigtig med oplysninger fra privatlivet, optræder ikke på nogen af billederne.

Vis dette opslag på Instagram Great night with great peeps @j_corden @harrystyles ! Salud! Et opslag delt af Yahya (@moroccanpython) den 4. Jan, 2020 kl. 11.35 PST

I april 2019 kom det frem, at Adele var blevet skilt fra sin daværende ægtemand, Simon Konecki.

Siden bruddet har den britiske sangerinde ikke vist sig synderligt meget frem i offentligheden, og de få gange det er sket, har hun fået en del opmærksomhed, fordi hun har haft et større vægttab siden skilsmissen.

Under ferien med Harry Styles og James Corden er der på sjælden vis blevet delt et par billeder på Twitter, hvor Adele slapper af på stranden.

Og på disse billeder er det da også tydeligt at se, at sangerinden hun har tabt sig en del.

Adele hanging out with Harry Styles and James Corden in Anguilla yesterday pic.twitter.com/YWHGtvzKb6 — Adele Russia (@adeleurope) January 4, 2020

Amerikanske medier har tidligere beskrevet, at Adeles vægttab skyldes, at hun siden skismissen har dyrket et intensivt træningsprogram med blandt andet pilates, kardio og cirkel-træning.

Sangerinden har da også så sent som i oktober måneder selv kommenteret sin nye fitness-rutine og dertilhørende vægttab.

Det gjorde hun på Instagram i et opslag, hvor hun skrev følgende:

'Jeg plejede at græde, nu sveder jeg i stedet.'