Forfatterinden J. K. Rowling, der står bag bøgerne om Harry Potter, skovler penge ind i et noget nær absurd tempo. Det viser beregninger, bogtjenesten Wordery har foretaget.

Fra marts 2017 til marts 2018 tjente hun 624 mio. kr. Det svarer til godt 1,7 mio. kr. om dagen, 71.000 kr. i timen eller imponerende 1.200 kr. i minuttet.

Harry Potters skaber har nu heller ikke ligget på den lade side.

Hovedparten af pengene kommer fortsat fra de syv bøger i Harry Potter-serien.

Det er først og fremmest bøgerne om Harry Potter, der har sikret J. K. Rowling en solid formue. Foto: Suzanne Plunkett

Her vælter pengene fortsat ind via indtægter fra bøgerne, men også fra de tre forlystelsesparker med Harry Potter-tema samt rettighederne fra alle de spillefilm, der er blevet til på baggrund af bøgerne.

Derudover skæpper de spinoffs, der er blevet til på baggrund af Harry Potter-universet, kraftigt i kassen.

Her er det indtil videre blevet til to film i 'Fantastiske skabninger og hvor de findes'-franchisen, ligesom bogen 'Harry Potter og det forbandede barn' er blevet til et stort opsat teaterstykke.

Også bøger om detektiven Cormoran Strike sikrer i stigende grad den succesfulde forfatter en solid indtjening. Den første bog i serien blev i første omgang publiceret under pseudonymet Robert Galbraith.

J. K. Rowling, Eddie Redmayne og Jude Law holder pressekonference i forbindelse med 'Fantastic Beasts: The Crimes of Grindelwald' i Paris. Foto: GEOFFROY VAN DER HASSELT

Da det blev offentligt kendt, at J. K. Rowling stod bag navnet, steg salget af bøgerne med 150 pct. på Amazons platform.

Siden er tre af bøgerne blevet til en serie på BBC, og det forventes også, at bog nummer fire ender på tv-skærmen.

Der er tvivl om J. K. Rowlings samlede formue, da hun har foræret store summer væk til velgørende formål.

The Times skønnede i maj, at J. K. Rowling har omsat for syv mia. pund – eller godt 59 mia. kr. – i forbindelse med salg af Harry Potter-bøgerne alene.

Det skulle angiveligt have sikret hende en mia. pund – eller 845 mio. kr. – lige ned i lommen. Derudover skulle filmene have sikret hende 168 mio. kr.

Formuen er dog 'kun' på 700 mio. kr. Resten er givet væk til velgørenhed, mener The Times.