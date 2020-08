Det »ødelagde« hende ikke. Men set i bagspejlet fik det stor betydning for hendes forhold til sex og hendes vej mod voksenlivet.

Som 14-årig blev 'Harry Potter'-skuespillerinden Jessie Cave voldtaget af en voksen mand. Hendes tennistræner.

Det fortæller den britiske kvinde i podcasten 'We Can’t Talk About That Right Now', hvor hun og søsteren – også skuespillerinde – Bebe Cave taler om, hvordan de oplevede ungdommen meget forskelligt.

»At blive voldtaget som 14-årig er ret slemt. Især når det er din tennistræner, som du stoler på, og som er i en magtposition,« fortæller hun.

Her de to søstre fotograferet sammen for et par år siden. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS Vis mere Her de to søstre fotograferet sammen for et par år siden. Foto: DANIEL LEAL-OLIVAS

Voldtægten fik betydning for hendes sexliv, siger hun og henviser til, at hun og søsteren levede vidt forskellige liv i starten af 20'erne på det punkt.

»I retroperspektiv var jeg stadig ved at hele, og min seksuelle rejse var jo en helt anden end din.«

I dag er det over 18 år siden, voldtægten fandt sted. Jessie Cave er blevet gift og venter sig i øjeblikket sit tredje barn.

Men arrene fra overgrebet er dybe, og hun mærker dem stadig.

Her Jessie Cave (anden fra venstre) sammen med nogle af de andre Harry Potter-skuespillere. Foto: LEON NEAL Vis mere Her Jessie Cave (anden fra venstre) sammen med nogle af de andre Harry Potter-skuespillere. Foto: LEON NEAL

»Der er følger, som jeg først er blevet bekendt med i dag. Men jo længere tid, der går, jo mere – og det her kommer til at lyde forfærdeligt – glæder jeg mig over, at voldtægten ikke ødelagde mig,« fortæller hun.

I podcasten fortæller hun desuden, at overgrebsmanden blev dømt og fængslet efterfølgende.

Jessie Cave var 22 år, da hun slog igennem med sin rolle som Lavender Brown i 'Harry Potter og Halvblodsprinsen'.

Hun var ligeledes med i de to sidste Harry Potter-film og har siden haft andre film- og tv-roller.