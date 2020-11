Fem timer og 16 minutter.

Det var, hvad det tog Jennifer Aniston at stjæle verdensrekorden fra Harry og hertuginde Meghan tilbage i oktober sidste år, hvor hun fik én million Instagram-følgere på kortest tid.

Den rekord er dog nu blevet knust i stumper og stykker af ingen anden end den rødhårede 'Harry Potter'-stjerne Rupert Grint. Det skriver Guiness World of Records.

Den 32-årige skuespiller blev for et halvt år siden far til en lille datter, hvilket har fået den ellers så sky skuespiller til at oprette en profil på det sociale medie.

Rupert Grint med sine 'Harry Potter'-medstjerner Emma Watson og Daniel Radcliffe. Foto: DANIEL DEME Vis mere Rupert Grint med sine 'Harry Potter'-medstjerner Emma Watson og Daniel Radcliffe. Foto: DANIEL DEME

Her delte han som det første et billede af sig selv med sin lille datter i armene, og på ingen tid strømmede følgerne altså til.

'Hej, Instagram. Jeg er kun ti år for sent på den, men her er jeg. Grint på Instagram. Jeg er her for at introducere Wednesday G. Grint,' skrev han.

Det tog kun 'Harry Potter'-stjernen fire timer og 13 minutter at få en million følgere. Og her en uge efter er han oppe på hele 3,3 millioner ad slagsen.

Det er dog ikke helt Jennifer Aniston, som Rupert Grint har stjålet verdensrekorden fra.

Jennifer Aniston. Foto: MARIO ANZUONI Vis mere Jennifer Aniston. Foto: MARIO ANZUONI

Hun blev nemlig allerede i september i år slået af naturforskeren David Attenborough, men dette er bare ikke blevet beskrevet i medierne i lige så høj grad, som dengang Jennifer Aniston slog rekorden.

Rubert Grint slog David Attenboroughs vej mod én million følgere med 43 minutter, og der er da også adskillige kendisser, der har reageret på hans nye profil.

Blandt andet har hans 'Harry Potter'-kollega Tom Felton, der spillede Draco Malfoy i de populære film, skrevet følgende:

'Velkommen Weasley. Det var på tide. Kærlighed til Wednesday herfra'.

Det er Rupert Grints kæreste, Georgia Groome, der er mor til hans datter, Wednesday. De to har dannet par siden 2011, men er yderst private og udtaler sig sjældent til pressen omkring deres forhold.