Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Den britiske skuespillerinde Helena Bonham Carter er ikke tvivl om, hvilken lejr hendes ben står i, når det kommer til både Johnny Depp og J.K. Rowling.

I et større interview med The Times sætter Harry Potter-stjernen ord på Johnny Depps spektakulære retssag mod sin ekskone Amber Heard og J. K. Rowlings kontroversielle holdninger, skriver The Hollywood Reporter.

Ifølge The Hollywood Reporter mener den 56-årige skuespillerinde, at den tidligere 'Pirates of the Carribean'-skuespiller Johnny Depp er blevet renset, efter der faldt dom i retssagen mod Amber Heard.

»Jeg tror, at han har det godt nu,« lyder det fra Helena Bonham Carter, der fortæller videre, at det er hendes opfattelse, at Heard hoppede med på 'metoo'-bølgen.

Den tidligere 'Pirates of Carribean'-skuespiller havde sagsøgt Amber Heard for injurier, da hun i 2018 udgav en klumme med påstande om hustruvold, alkoholisme og stofmisbrug. Det fik Amber Heard til at modsagsøge også for injurier. Retssagen varede seks uger og Amber Heard endte med at skulle betale 15 millioner dollar i erstatning.

Helena Bonham Carter har spillet over for Johnny Depp hele syv gange. Senest i 2013, hvor begge medvirkede i filmen 'The Lone Ranger'.

Også forfatteren bag Harry Potter, J. K. Rowling, tager Bonham Carter i forsvar. Det sker efter, at J. K. Rowling siden 2020 har udtalt sig kritisk om transpersoner.

Helena Bonham Carter spillede med i filmseriens sidste fire film som skurken 'Bellatrix Lestrange',

Tidligere har både Daniel Radcliffe, Emma Watson og Rupert Grint udtalt, at de står sammen med deres transkønnede fans og taget afstand fra forfatteren.

Ifølge Helena Bonham Carter er Harry Potter-forfatteren blevet udsat for en heksejagt, skriver The Hollywood Reporter.

»Det er forfærdeligt og en masse lort. Jeg tror, at hun er blevet jagtet,« lyder det fra Harry Potter-skuespilleren.