'Harry Potter'-stjernen Jessie Cave er gravid.

Den 33-årige skuespillerinde, der for en kort stund spillede rollen som Ron Weasleys omklamrende kæreste Lavender Brown i de populære film, venter dermed sit tredje barn.

Det er Jessie Cave, der selv afslører graviditeten på sociale medier, hvor hun har delt et billede af sin gavide mavse.

'Ups, jeg gjorde det igen,' skriver skuespillerinden i en munter tone.

Vis dette opslag på Instagram Oops I did it again photo by @bebecave Et opslag delt af JeSsIe CaVE (@jessiecave) den 15. Jun, 2020 kl. 9.00 PDT

'Harry Potter'-stjernens kæreste, komikeren Alfie Brown, bekræfter også den glædelige nyhed på sociale medier.

Og også han gør det på en humoristisk måde.

'Jeg er meget glad for at kunne annoncere min kommende vasektomi,' skriver han til et scanningsbillede, som er placeret ved siden af et par børnefødder.

Jessie Cave har i forvejen en søn, Donnie på fem år, og en datter, Margot, på tre år.

Vis dette opslag på Instagram I’m very happy to announce my forthcoming vasectomy. Et opslag delt af Alfie Brown (@alfiebrowncomedian) den 15. Jun, 2020 kl. 8.35 PDT

Jessie Cave og Alfie Brown mødte hinanden i 2012. Et par år senere gik de på deres første date, hvor de endte med at have sex, som medførte graviditeten af parrets første barn.

To år senere kunne parret sige velkommen til deres andet barn, men parret gik fra hinanden, da datteren var blot ti uger gammel. De har dog siden genfundet kærligheden, hvilket altså nu har udmøntet sig i endnu et barn.

»Jeg har en frygt for, at folk tænker, at vi blot har fået det bedste ud af det hele, fordi jeg blev gravid,« har Jessie Cave tidligere udtalt om sit forhold til kæresten. Hun fortsatte:

»Jeg ved ikke, hvad der var sket, hvis jeg ikke var blevet gravid den aften, men jeg vil gerne tro, at vi havde taget på en nummer to date.«