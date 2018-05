I ‘Harry Potter’-filmene spillede han den klodsede, kejtede og altid uheldige Neville Longbottom.

I virkeligheden har den 28-årige britiske skuespiller Matthew Lewis lidt mere held med sig. I hvert fald når det gælder kærligheden, for han er netop blevet gift med amerikanske Angela Jones.

På de sociale medier har stjernen delt et billede af det nygifte par, der går arm i arm i en smuk italiensk have iført deres stiveste puds.