Den britiske skuespillerinde Julie Walters blev diagnosticeret med kræft for 18 måneder siden.

Det afslører den 69-årige kvinde i et interview med BBC, hvor hun fortæller, at diagnosen lød på tarmkræft.

Til det britiske medie fortæller Julie Walters, der er bedst kendt for sin rolle som Molly Weasley i 'Harry Potter'-filmene, at hun tog til lægen, fordi hun led af forstoppelse og ubehag i maven.

Da smerterne eskalerede til halsbrand og opkast, blev hun scannet og sendt videre til en mavetarm-kirurg.

Og det var så her, at hun modtog den chokerende diagnose.

En diagnose, der lød på stadie tre kræft, og som hun nægtede at tro på, fortæller hun:

»Jeg tænkte, at det var latterligt, og at de måtte have begået en fejl. Jeg kunne ikke tro på det,« siger hun til BBC og åbner op om, hvor forfærdeligt det var at videregive nyheden til sin mand, Grant Roffey:

»Jeg glemmer aldrig hans ansigt. Tårerne pressede sig på.«

Skuespillerinden måtte under kniven for at få fjernet 30 centimeter tyktarm, og hun blev ligeledes behandlet med kemoterapi.

Heldigvis har behandlingen virket, for den dag i dag er kræften væk.

»Jeg er lige blevet scannet, og jeg er kræftfri,« siger hun til BBC.

Det er første gang, at Julie Walters fortæller om kræftdiagnosen. Hun har hidtil fået sin agent til at sige, at hun led af brok, således at offentligheden ikke blev bekendt med hendes kræftsygdom.