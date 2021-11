J.K. Rowling vil for evigt være kendt som kvinden, der skabte Harry Potter – et univers, som er elsket af millioner af mennesker verden over.

Men det seneste år har forfatteren været i gang med at skrive et mere kontroversielt kapitel om sin egen karakter, og det har nu fået voldsomme konsekvenser.

Forfatteren er flere gange blevet beskyldt for at være transfobisk og er blevet udsat for voldsom kritik.

Nu er det kommet så vidt, at hun har set sig nødsaget til at inddrage politiet.

Det sker, fordi hun mener, at tre aktivister, som kæmper for transkønnedes rettigheder, på Twitter har delt et billede af hendes adresse i Edinburgh.

»Sidste fredag blev min families adresse delt her på Twitter, da tre aktivister tog et billede foran vores hus, hvor de sørgede for at stille sig sådan, at vores adresse var synlig,« skriver hun på Twitter.

Hun takker alle dem, der har anmeldt billedet til Twitter samt politiet for dets indsats. Hun håber endvidere, at alle, der har videredelt billedet, vil slette det.

J.K. Rowling henvender sig også direkte til de tre, der tog billedet, som hun antager var et forsøg på at skræmme.

»De skulle nok have tænkt over, at jeg modtaget så mange dødstrusler, at jeg kan tapetsere hele huset, men jeg holder stadigvæk ikke mund. Måske – og det er bare et forslag – er det bedste for en sag ikke at true en kvinde, men derimod at stoppe med at stalke, chikanere og true os.«

Den ene af de tre skulle være komikeren Holly Stars, som fra sin egen Twitter-profil – der nu er fjernet eller slettet – bekræftede at stå bag.

»I går delte vi et billede, som vi tog foran J.K. Rowlings hus. Vi står ved billedet, men siden vi delte det, har vi modtaget en overvældende mængde truende transfobiske beskeder, så vi har besluttet at fjerne billedet,« skrev hun.

Hele miseren startede sidste år – passende nok også på Twitter.

Her delte forfatteren en artikel, hvor hun undrede sig over, at der blevet skrevet om »mennesker«, der menstruerer, og ikke »kvinder«.

Dette førte til yderligere en række tweets og sågar et blogindlæg, som bestemt ikke formildnede kritikerne, der mente – og mener – at J.K. Rowling nedgør transkønnedes identitet.

Daniel Radcliffe og Emma Watson, to af stjernerne fra Harry Potter-filmene, var også ude at tage afstand fra hendes kommentarer.

En talsmand fra Skotlands Politi fortæller til BBC, at de er i gang med at efterforske sagen.