Den 37-årige hertuginde Meghan nyder livet som næsten nybagt mor. Men hendes mor er rejst tilbage til USA, og derfor har det travle par selvklart brug for hjælp i det daglige.

Derfor har de ansat en barnepige til sønnen, Archie. Kilder tæt på det royale par fortæller, at vedkommende har underskrevet 'en omfattende' fortrolighedserklæring.

Det oplyser royal ekspert Katie Nicholl til ET Online.

Der er tale om en såkaldt 'non-disclosure agreement'. Det er ganske normalt i store dele af forretningsverdenen, at ansatte juridisk binder sig til ikke at tale om dele af deres arbejde og virksomheden, de arbejder for.

Et brud på sådan en aftale vil oftest resultere i, at den ansatte skal hoste op med et større erstatningbeløb.

Ifølge Nicholls kilder har Meghan travlt med at være mor og hun står op flere gange om natten for at fodre sønnen.

»Det er tilsyneladende en sulten lille baby,« siger hun.

Hertuginden, der før ægteskabet med prins Harry var skuespiller, tager den første tid med Archie i sit helt eget rolige tempo.

»Meghan har ikke travlt med at gå i træningscentret. Hun har ikke travlt med at komme i form igen,« siger kongehuseksperten og fortsætter:

»Ingen hård træning og ingen vægte. Hun nyder denne tid, og derfor tager hun det også roligt.«.

Hertuginde Meghan nedkom med sønnen 6. maj. To dage senere oplyste parret navnet - Archie Harrison Mountbatten-Windsor.

Det er prins Harry og Meghans første barn, og han bliver nummer syv i den britiske arvefølge efter prins Harry.