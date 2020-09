Nej, prins Harry og hertuginde Meghan bliver ikke en ny udgave af Kardashian-familien på tv.

En talsperson for parret afviser, at parret skal deltage i 'nogen form for reality show'.

Sådan lyder det nu ifølge flere engelske medier som Independent og Sky News, efter at det modsatte ellers florerede i landets medier mandag.

Her skrev The Sun eksempelvis, at prins Harry og hertuginde Meghan i en Netflix-serie ville give 'et glimt af deres liv' på en 'smagfuld' måde'.

Det kommer altså ikke til at ske.

Godt nok har parret, der tidligere i år trak sig tilbage fra rollerne som fremtrædende medlemmer af det britiske kongehus, for nylig skrevet under på stor kontrakt med streamingtjenesten, men det bliver udelukkende med fokus på at producere blandt andet dokumentarserier og børneprogrammer.

»Vi vil fokusere på at lave indhold, der oplyser, men også giver håb,« lød det fra parret i begyndelsen af september, da Netflix-samarbejdet kom i stand:

»Som nye forældre er det vigtigt for os at lave inspirerende familieprogrammer.«

Prins Harry og hertuginde Meghan har indgået en aftale med Netflix. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA Vis mere Prins Harry og hertuginde Meghan har indgået en aftale med Netflix. Foto: FACUNDO ARRIZABALAGA

Der gættes på, at aftalen vil indbringe prins Harry og hertuginde Meghan, der i dag bor i Los Angeles-bydelen Montecito med sønnen Archie, flere hundrede millioner dollars.

Nogle af penge er allerede blevet brugt, da parret har tilbagebetalt omkring 20 millioner kroner til den engelske stat for renoveringen af Windsor Castle, hvor de bor, når de er i England.

Inden hertuginde Meghan sagde 'ja' til prins Harry og smed efternavnet Markle var hun i øvrigt skuespiller og havde eksempelvis en rolle i tv-serien 'Suits'.

Men hun vender altså ikke tilbage på skærmen i denne omgang.