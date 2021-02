Hun er en af Danmarks bedst kendte forfattere, men nu storsælger Tove Ditlevsen også i udlandet.

Det kan godt være, at hovedkaraktererne i den danske filmklassiker 'Blinkende Lygter' ikke kendte Tove Ditlevsen, men det er der snart rigtig mange bogglade mennesker syd for den danske grænse, der kommer til.

For selvom forfatteren har været død siden 1976, er forfatterskabet sprællevende, og hun er strøget ind på tyske Der Spiegels bestsellerliste, efter København-trilogien ('Barndom', 'Ungdom' og 'Gift') tidligere i februar blev udgivet på tysk.

Lige nu er det bindet 'Barndom', der scorer en plads som nummer 17 ud af de 20 bøger på listen.

Dette er dog blot ét kapitel i den seneste bølge af succes, som er skyllet i retning af Tove Ditlevsen.

Det startede tilbage i 2019, da bøgerne udkom på Penguin-forlaget i Storbritannien og modtog strålende anmeldelser.

»Interessen er virkelig stor. Jeg får i øjeblikket forespørgsler fra hele verden, i dag har jeg solgt trilogien til Aserbajdsjan, og sådan har det været lige siden udgivelsen i USA,« har Lise Broen Rosenberg Dahm, litterær agent hos Gyldendal, udtalt til Berlingske.

Tove Ditlevsen skrev ærligt og råt om sit liv på Vesterbro. Foto: Jette Ladegaard Vis mere Tove Ditlevsen skrev ærligt og råt om sit liv på Vesterbro. Foto: Jette Ladegaard

Siden er det kun gået én vej, og bogrettighederne er solgt til mere end 20 lande. Heriblandt Japan, Frankrig, Italien, Finland og Portugal,

I januar 2021 fik selveste The New York Times også øjnene op for den danske forfatter.

Her smed anmelderen Parul Seghal om sig med de helt store superlativer, da hun beskrev Tove Ditlevsen og følelsen af at læse stor litteratur.

»Jeg er ked af at sige, at jeg lejlighedsvis oplever en impuls til at opkøbe alle eksemplarer af en bog for at have den som min hemmelighed. Dette kan, som du måske forestiller dig, være vanskeligt i betragtning af mit erhverv. Det vil sige, at jeg bringer nyheden om Tove Ditlevsens serie af erindringer med den slags spænding og modvilje, der må fortælle mig, at det er et mesterværk.«

Så selvom Ove Ditlevsen er 'en af vores største digtere', er det altså Tove Ditlevsen, der løber med den internationale omtale.