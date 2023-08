Han er kendt som milliardæren, der blev stenrig på at udvide sine forældres tøjimperium Bestseller. Senest har han købt fodboldklubben F.C. Midtjylland - men Anders Holch Povlsen imperium strækker sig meget længere.

Sandsynligheden for, at noget af det, du køber i din hverdag, kan ledes tilbage til den jyske rigmand er nemlig ret stor. B.T. har undersøgt investeringerne og listen er lang.

Han har investeringer i alt fra dagligvarer og babyudstyr til hvidevarer og solceller. Derudover har han enorme jordbesiddelser i Skotland og Rumænien, og så har han lige købt en fodboldklub.

Den 50 årige jyske milliardærs rigdom strækker sig langt ud over Bestseller i midtjyske Brande og de skotske slotte. Han er kendt som Danmarks rigeste enkeltperson, og han er den rigeste mand i Skotland, hvor han ejer 13 godser og ejendomme.

Og så er han verdens 312. rigeste mand med en formue anslået til 48, 5 milliard kroner ifølge det amerikanske finansmedie Forbes. Hans investeringer griber så meget om sig, at mange danskere formentlig dagligt er i kontakt med en af hans virksomheder.

Anders Holch Povlsen er tilsyneladende blevet en stor fodboldfan. Her ses han på AGF's stadion i Aarhus. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix Vis mere Anders Holch Povlsen er tilsyneladende blevet en stor fodboldfan. Her ses han på AGF's stadion i Aarhus. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

For hvad enten du handler dagligvarer på nettet hos nemlig.com, går ind i detailbutikken Normal, smutter en tur i Matas eller handler kød online hos Mr. Beef, så ryger en del af pengene i Holch Povlsens pengetank.

Det samme gør sig gældende, hvis du shopper tøj på nettet hos Bestsellers mærker Name it, Vero Moda eller Jack and Jones, eller hos tøjportalerne Asos eller Zalando, som Holch Povlsen har investeret i.

Skal du købe babyudstyr hos Luksusbaby, eller en vaskemaskine hos Whiteaway, så ryger en del af pengene også ned i den aarhusianske købmands lommer.

Og har man en butik med et lejemål på gaden Volden i Aarhus, så kan pengene meget vel ryge samme vej, da Anders Holch Povlsen tilbage i 2017 købte en række ejendomme i gaden.

Killie Huntly - et af Anders Holch Povlsens skotske godser. Foto: Killie Huntly Vis mere Killie Huntly - et af Anders Holch Povlsens skotske godser. Foto: Killie Huntly

Er du til motorsport eller fodbold, så kan du også støde på Holch Povlsen, der i årevis har været storsponsor for racerkøreren Kevin Magnussen og for fodboldklubben FC Midtjylland.

Sidstnævnte er han tilsyneladende blevet så glad for, at han tidligere på ugen valgte at udvide sin ejerandel, så han nu ejer hele 95, 5 procent af klubben fremfor de 25 procent, som han tidligere var i besiddelse af.

Det vurderes, at rigmanden har hevet op mod en halv milliard kroner op af lommen for at sikre sig den store luns af fodboldklubben.

Nedenfor kan du se en del af Holch Povlsens investeringer. Da Holch Povlsen ejer mere end 100 selskaber har vi ikke medtaget alle hans investeringer. Tallet i parentes er hans ejerandel af den pågældende virksomhed, hvor det har været muligt at finde andelen.

Dagligvarer

Nemlig.com (69 procent)

Normal (71 procent)

Matas (10,15 pct.)

Vild med vin (24 pct)

Winefamily (24 pct)





Tøj, sko og smykker (Bestsellers brands)

Vero Moda

Jack and Jones

Only

LMTD

Lil’ Atelier

Objekt

Vila

JJXX

Noisy May

JDY

Only & Sons

Y.A.S.

Selected

Mamalicious

Pieces

Name it

Anders Holch Povlsen ejer en stor del af Matas. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix Vis mere Anders Holch Povlsen ejer en stor del af Matas. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Tøj, sko og smykker (andre brands)

Julie Sandlau China Aps (48 pct.)

Bianco

Luksusbaby

Asos.com

Zalando

Stylepit

Hvidevarer

Whiteaway (52 pct)

Skousen (52 pct)

It og møbler:

Møbelforretninger Jacobsenplus

Glad Teknik, der reparerer it-udstyr.

Only er et af de mange mærker, som Bestseller ejer. Foto: Horst Galuschka/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Only er et af de mange mærker, som Bestseller ejer. Foto: Horst Galuschka/AP/Ritzau Scanpix

Sommerhusudlejning

Landfolk (41 procent)

Solceller:

Holch Povlsens investeringsselskab Heartland har bygget Nordeuropas største solcellepark på 222 hektar ved Holsterbro.

Sport:

Sponsor for racerkøreren Kevin Magnussen

Ejer 95,5 procent af fodboldklubben F.C. Midtjylland.

Udenlandske besiddelser:

Skotland

13 godser og gårde i Skotland. Er Skotland største private jordbesidder.

Bendt Tido Wedell ejer Danish Donau Agro Invest sammen med Anders Holch Povlsen. Foto: Thomas Lekfeldt Vis mere Bendt Tido Wedell ejer Danish Donau Agro Invest sammen med Anders Holch Povlsen. Foto: Thomas Lekfeldt

Rumænien:

Har tidligere oplyst i et interview med Børsen, at han har store jordbesiddelser i Rumænien. Har dog ikke oplyst, hvor meget jord han ejer.

Slovakiet:

Ejer 44 procent af selskabet Danish Donau Agro invest, som han har sammen med kronprinsparrets adelige venner, lensgreve Bendt Tido Wedell-Wedellsborg samt Jørgen Skeel.

Selskabet driver landbrug i Slovakiet.