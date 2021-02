Inger Støjberg har for tiden en forestående rigsretsag og sin nye status som løsgænger i Follketinget at tænke på. Da hun tirsdag gæstede Instagram-stjernen Anders Hemmingsens podcast, lå fokus dog et helt andet sted.

I podcasten 'Helt væk med Hemmingsen', der udkommer hver tirsdag på B.T., var Inger Støjberg nemlig igennem på telefon for at forklare, hvorfor hun følger en masse hundeprofiler på Instagram.

Ligesom mange andre følger hun kendte personer som Sofie Linde, 'Paradise Hotel'-stjernen Philip May og Dansk Folkepartis Pia Kjærsgaard, men derudover følger hun også en masse profiler med fokus på hunde - især den populære familiehund golden retriever.

Inger Støjberg forklarer, at hun for det første elsker at se sjove hundevideoer. At de altid hjælper hende med at komme i bedre humør.

Inger Støjberg følger en masse hunde-profiler på Instagram. Foto: Instagram screenshot Vis mere Inger Støjberg følger en masse hunde-profiler på Instagram. Foto: Instagram screenshot

»Hvis alting er lidt bøvlet, så ser jeg lige ti hundevideoer, inden jeg skal i seng. Så er jeg i godt humør igen. Jeg ser måske også fem om morgenen.«

Hun fortæller, at hun selv havde en golden retriever, som hun på tragisk vis mistede for tre år siden ved juletid.

»Det er en forfærdelig historie, for det var faktisk katten, der tog livet af hunden,« indleder hun sin historie med henvisning til sine forældres nabos kat.

»De (Hunden og katten, red.) havde haft et fuldstændigt indædt had til hinanden, og det endte med, at katten slæbte skroget fra julegåsen op af skraldespanden og gav det til hunden. Og det kan hunde ikke tåle. Så jeg sad på dyrehospitalet juleaften, hvor den skulle opereres. Det endte med, at den døde. Det er helt forfærdeligt.«

Inger Støjberg elsker at se videoer med hunde - især med racen golden retriever som denne. Foto: JIM WATSON Vis mere Inger Støjberg elsker at se videoer med hunde - især med racen golden retriever som denne. Foto: JIM WATSON

Inger Støjberg tilføjer, at sidst hun var hjemme og besøge sin mor, mødte hun atter den omtalte kat.

»Den sad på hendes trappesten og lignede en konge. Jeg har haft kig på den kat mange gange - men den er stadigvæk i live. Den havde åbenbart flere liv end hunden.«

Hør hele ugens afsnit af 'Helt væk med Hemmingsen' der udover Inger Støjberg har besøg af komiker Uffe Holm og Christan Arnstedt fra 'Løvens hule'.