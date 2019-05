Mange mennesker har fulgt spændt med, mens ottende og sidste sæson af 'Game of Thrones' er blevet udgivet i den seneste tid.

Allersidste afsnit udkom så natten til mandag, og her er der en sjov detalje, som har fået folk til tasterne.

Og nu skal man stoppe med at læse videre, hvis man ikke vil have handlingen i finaleafsnittet afsløret.

For efter Tyrion Lanister har forrådt Daenerys Targaryen, og Jon Snow efterfølgende slår hende ihjel, skal den tidligere 'hands' skæbne afgøres af et råd bestående af 'lords' og ladies' fra de forskellige huse i alle de syv kongeriger.

TWO water bottles in Game of Thrones season finale. Come on editors & crew. You had long enough to get it right. This season was rushed & sloppy. @HBO @GameOfThrones #GameofThrones #WaterBottle pic.twitter.com/Nt70EPm6he — Laura Ashley (@_Laura_Ashley) May 20, 2019

Blandt andet sidder Sam Tarly, som er gode venner med Jon Snow, og skal vurdere, hvad der skal ske med Tyrion Lannister.

Alt ligner en typisk scene fra 'Westeros' bortset fra en lille, eller faktisk to små detaljer, som er blevet spottet af skarpe seere.

Bag ved Sam Tarlys ben, kan man nemlig skimte en plastikflaske til vand, og ligeledes bag ridderen Brienne of Tarth kan man spotte en vandflaske.

'TO vandflasker i sæsonfinalen af Game of Thrones' skriver én bruger ved navn Laura Ashley og fortsætter:

'I har haft længe nok til det. Denne sæson var forjaget og sløset.'

Mange brugere er ophidsede over, at de ikke har gjort sig den umage med at se afsnittet godt nok igennem.

Det er nemlig ikke første gang i denne sæson, at der har sneget sig nogle meget moderne rekvisitter med ind i billedet.

Efter det store slag mod de zombieagtige 'white walkers' i afsnit fire, kan man se Daenerys Targaryen sidde og kigge på Jon Snow, der bliver hyldet af folk omkring sig.

Daenerys Targaryen can't start her day riding a dragon without a fresh cup of Starbucks coffee first. LOL Can't believe they didn't catch this in editing. @GameOfThrones @HBO #GameofThrones #coffee pic.twitter.com/3tr05gTBJ0 — Laura Ashley (@_Laura_Ashley) May 6, 2019

Og lige foran hende står der en to go-kaffekop, som angiveligt er fra kaffekæden Starbucks, og det har medført en overflod af kommentarer på sociale medier.

'Jeg lader dig lige få et indblik i lidt Game of Thrones-trivia. Vi drikker ikke Starbucks,' sådan siger Emilia Clark, der spiller Daenerys Targaryen, i et interview med bladet The New Yorker.

Hun fortæller, at det må have været nogle af dem, der er gået til hånde på kulisserne for serien, som har efterladt koppen, som skuespillerinden ikke spottede under indspilningen.

Hvis ikke Starbucks havde en snedig finger med i placeringen af koppen, har de i hvert fald fået en masse omtale uden den store indsats.