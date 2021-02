38-årige Gunnvør Virgarsdóttir har endnu ikke meldt sig på banen i den nye sæson ‘Forsidefruer’.

Den niende sæson af ‘Forsidefruer’ er skudt godt i gang med første afsnit, hvor Amalie løftede sløret for, at hun igen skulle være mor til en lille pige. I den anledning var fruerne samlet på Café Victor i indre København, men der manglede én i ‘Forsidefruer’-flokken.

Vi har været vant til, at Tina Lund af og til ikke har været med, når hun har været hjemme i Dubai. Men denne gang er det Gunnvør Virgarsdóttir, der ikke er med – og det er hun heller ikke i afsnit nummer to, som lige er blevet vist her til aften.

Det skyldes dog ikke, at den populære influencer og forretningskvinde slet ikke skal være med i sæsonen.

TV3 forklarer fraværet med, at det alene handler om koordinering og at få historierne til at passe ind i de enkelte programmer.

Desuden er sæsonen længere i år, end den sæson der blev vist tilbage i efteråret, hvor der kun var seks afsnit. Derfor vil der her i den nye sæson være flere afsnit, hvor enkelte fruer ikke medvirker.

Tilbage til Færøerne

Heldigvis er Gunnvør med i realityserien igen fra afsnit 3.

Og faktisk ser det ud til at blive en sæson lige i hendes ånd. For fruerne er i denne sæson på en rejse til Færøerne, hvor Gunnvørs forældre kommer fra, og hvor hun meget ofte var på ferie som barn og har mange minder fra.

»Taknemmelig for at få lov til at vise mit elskede fædreland frem til disse dejlige damer – tusind tak for skønt selskab, dybe samtaler og masser af kvinde-power«, skrev hun på Instagram i forbindelse med turen.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.