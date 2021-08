Hvis du er en af de op mod 400.000 danskere, der uge efter uge sidder klar, når 'Fede forhold' løber over skærmen, så har du måske undret dig over, hvor Michelle Kristensen er blevet af.

Den 37-årige populære kost- og ernæringsvejleder medvirkede nemlig i den forrige sæson som ekspert i DR-programmet, men i denne sæson er hun skiftet ud med Anne Seidelin.

Og det tyder på, at sundhedsguruen ikke er helt tilfreds med, hvordan 'fyringen' er foregået.

Det afslørede hun i sidste uge i en nu udløbet story på Instagram, hvor hun svarede en følger på spørgsmål om sin nylige graviditet.

Michelle Kristensen var ernæringsekspert i sæson to af 'Fede Forhold'. Sæson tre er i fuld gang. Foto: Jens Nørgaard Larsen Vis mere Michelle Kristensen var ernæringsekspert i sæson to af 'Fede Forhold'. Sæson tre er i fuld gang. Foto: Jens Nørgaard Larsen

En graviditet, der blev en realitet som følge af fertilitetsbehandlinger, men som på ulykkeligvis endte i en abort i slutningen af juli.

»Er fertilitetsbehandlingen årsagen til, at du ikke er med i denne sæson af 'Fede forhold'?« spurgte følgeren, hvortil Michelle Kristensen afslørede, hvordan hun blev droppet af DR.

Og det skete – ifølge Michelle Kristensen – uden de fortalte hende det:

»Nej, overhovedet ikke. Jeg fik en mail, om jeg kendte til en god ernæringsperson, og skrev retur, at jeg tog det som et tegn på, at jeg så ikke skulle være med i næste sæson,« skrev Michelle Kristensen i den nu forsvundne story.

Michelle Kristensen, der i otte år har været tilknyttet TV 2's 'Go' morgen Danmark' som fast sundhedsekspert, skrev ligeledes, at DR angiveligt aldrig svarede hende tilbage på hendes mail.

»Dårlig ledelse,« skrev Michelle Kristensen, der dog påpegede, at hun »kun kan grine over det nu«.

B.T. har været i kontakt med DR, som har et lidt andet syn på fyringen af Michelle Kristensen.

Ifølge Stine Preem, som er redaktør på 'Fede forhold', har de bevidst benyttet sig af en ny ekspert i hver eneste af de hidtil tre sæsoner af programmet.

Her ses Michelle Kristensens svar til følgeren. Vis mere Her ses Michelle Kristensens svar til følgeren.

»Grunden til det er, at der er mange måder at tabe sig på, og det vil vi gerne afspejle i programmet via forskellige kostvejledere,« skriver hun i et skriftligt svar.

Redaktøren skriver endvidere, at DR allerede inden optagelserne til den forrige sæson gjorde Michelle Kristensen klar over, at hendes kontrakt kun var for en enkelt sæson.

»Michelle Kristensen spurgte selv ind til skiftet af kostvejlederen i første sæson, inden optagelserne gik i gang. Her blev hun orienteret om, at aftalen med hende, ligesom den første kostvejleder, var for en enkelt sæson, da det er en del af præmissen for programmet, at der hver sæson er en ny kostvejleder med.«

Stine Preem bekræfter, at de sendte en mail til Michelle Kristensen, hvori de spurgte hende, om hun havde et bud til sin afløser i den aktuelle sæson, men afviser, at de var klar over, at Michelle Kristensen følte sig stødt over henvendelsen.

»Vi var meget glade for Michelle Kristensens medvirken og bad hende derfor om hendes bud på en ny kostvejleder. Hun svarede, at det ville hun gerne hjælpe med, og at hun ville vende tilbage, hvis hun kom i tanke om en,« lyder det fra redaktøren:

»Vi har ikke opfattet, at hun ønskede en uddybning af, at hun ikke længere skulle medvirke, da hun havde fået det at vide, inden optagelserne startede. Men det er beklageligt, hvis Michelle har opfattet det anderledes, da det ikke har været ønsket, da vi netop har været glade for Michelles medvirken i 'Fede forhold' sæson 2.«

Både DR og Michelle Kristensen oplyser, at de i kølvandet på B.T.s henvendelser har talt ud, og at alt nu er fint mellem dem.

B.T. har forsøgt at få en uddybende kommentar fra Michelle Kristensen, men hun oplyser, at hun er på ferie og ikke ønsker at gøre yderligere ud af sagen, da hun netop har snakket ud med både DR og STV, som producerer programmet.

Hun understreger dog i en mail, at hun står fast ved de ting, hun skrev i sin story på sociale medier i sidste uge.