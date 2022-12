Lyt til artiklen

Du kender ham måske som 'George – den gæve liansvinger' – eller fra én af de utallige andre hitfilm, han kunne ses i tilbage i de sene 90ere og tidlige 00er.

Men kender du den korrekte udtale af skuespiller Brendan Frasers navn?

Det gør Adam Sandler i hvert fald ikke, kan man se i det seneste af Varietys 'Actors on Actors'-interviews, hvor to skuespillere mødes og taler sammen.

»Der er aldrig nogen, der får mit navn rigtigt,« beklager Brendan Fraser sig.

Hele to gange undervejs i interviewet får Adam Sandler nemlig udtalt sin kollegas navn forkert, så derfor kalder det altså på en afklaring.

For mens Adam Sandler – og mange andre – gerne plejer at sige 'Fraiser', såsom hovedpersonen i 90er-komedieserien af samme navn, så er der slet ikke noget i midt i Brendan Frasers efternavn.

Heller ikke i udtalen.

I stedet rimer skuespillerens efternavn på det engelske razor, altså et barberblad.

Brendan Fraser's last name rhymes with "razor," something he suggests Adam Sandler should use. "I didn't even know this happened! This was two days of not shaving!" | Variety Actors on Actors presented by @AmazonStudios https://t.co/VlI71Ecmx0 pic.twitter.com/kwxU9hrG1T — Variety (@Variety) December 6, 2022

»Du barberer dig med en razor – du skulle prøve at stå tættere på den,« joker Brendan Fraser og påpeger Adam Sandlers skæg.

»Det her er to dage uden at barbere!« forsvarer skuespilleren sig.

Da Adam Sandler så anden gang udtaler Brendan Frasers navn forkert, irettesætter han sig selv med et råb. Men det »føles ikke rigtigt«.

»Men det føltes godt! Men så længe folk siger mit navn.«