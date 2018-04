En ny højtid er blevet skabt. Lørdag vrimlede de sociale medier med billeder af kendte skuespillere og sangere under hashtagget #OldHeadshotDay.

I løbet af dagen, der går under navnet 'National Head Shot Day', har brugere af blandt andet Twitter og Instagram kunne nyde synet af de kendtes gamle 'headshots'. Og hvis vi skal være helt ærlige, så er langt de fleste tåkrummende sjove.

Et 'headshot' er et portrætbillede, som blandt andet skuespillere, modeller og musikere afleverer, når de tager til auditions. Men det specielt sjove ved #OldHeadshotDay er, at de kendte deler nogle af deres allerførste 'headshots', der for manges vedkommende oser af 80'er- og 90'er charme.

Her ses Nick Jonas, der er kendt for at have dannet bandet Jonas Brothers sammen med sine to brødre Joe og Kevin Jonas. Nick Jonas begyndte angiveligt på teaterscenen som 7-årig og var gennem flere år aktuel på Disney Channel med serien The Jonas Brothers og filmen Camp Rock.

Time flies way to fast. #OldHeadShotDay #NickJonas pic.twitter.com/2wI9T717c6 — Nick Jonas Fandom (@NickJonasUPD) 28. april 2018

Også Harry Potter-skuespilleren Emma Watson har delt et skønt billede af sig selv, med den yndigste beret i lyserød.

I’m REALLY glad this picture of me wearing a baker’s hat exists! #oldheadshotday Et opslag delt af Emma Watson (@emmawatson) den 27. Apr, 2018 kl. 9.05 PDT

Reese Witherspoon har delt meget ungdommeligt billede af sig selv. Selvom det mellem linjerne er meningen, at billederne gerne må være lidt pinlige, så er det stadig en noget yndig, men meget ung skuespillerinde, man ser på billedet.

Parasol Top pony Sassy smile Cut off Jean overalls 12 year old confidence Just for clarification, I’m currently a much more impressive 5’2 “ #OldHeadShot Et opslag delt af Reese Witherspoon (@reesewitherspoon) den 27. Apr, 2018 kl. 1.55 PDT

Melissa McCarthy, som de fleste af os nok kender bedst fra latterfyldte film som Bridesmaides og Identity Theif, deler også et billede af sine tidligere år i underholdningsbranchen. Meget mærkværdigt havde Melissa McCarthy dengang valgt at få lavet et 'headshot', hvor hun bærer en meget lille cowboy hat.

If you can’t handle my scowling headshot you don’t deserve my tiny cowboy hat headshot #firstheadshot Et opslag delt af Melissa McCarthy (@melissamccarthy) den 27. Apr, 2018 kl. 12.04 PDT

Beverly Hills 90210-stjernen Tori Spelling delte også et billede, som langt fra minder om den pige, som vi er vant til at se i fjernsynet. Hun skriver selv, at billedet er taget, da hun var 14 år gammel og endnu ikke kendte til glattejern.

Before Donna, Before Bleach, Before Flatirons... This is my headshot when I was 14 years old. The same one I used when I went in to audition for “Troop Beverly Hills” and “Saved By The Bell”. #oldheadshotday Et opslag delt af Tori Spelling (@torispelling) den 27. Apr, 2018 kl. 7.52 PDT

Ben Stiller, der har medvirket i langt flere Blockbuster hits, end man kan tælle til, delte et billede af sig selv som ganske ung med en kasket trukket ned over det store hår og et skævt smil på læberne.

Tech Avail, will audition. Special skills: juggling, scuba diving, tap dancing and drums. Commercials on request. #oldheadshotday #cryforhelp Et opslag delt af Ben Stiller (@benstiller) den 27. Apr, 2018 kl. 1.23 PDT

Skuespiller darling Drew Barrymore har muligvis altid været pigen, der er kendt for at være yderst charmerende, for det billede, som hun har valgt at dele i anledning af #NationalHeadshotDay, er intet mindre end bedårende.

#oldheadshotday I’m joining in on the fun. Et opslag delt af Drew Barrymore (@drewbarrymore) den 28. Apr, 2018 kl. 6.53 PDT

Utallige kendisser delte således billeder af sig selv lørdag, men fordi det som sagt er en ganske ny højtid, vides det ikke, om #NationalHeadshotDay også falder på den 28. april næste år. Vi kan blot krydse fingre for, at højtiden vender tilbage, så vi kan se endnu flere skønne billeder af vores yndlingskendisser.