Hele livet har Hans Pilgaard arbejdet på at gøre op med sin indre perfektionist og tro på, at han er god nok.

København. Det er en aften i slutningen af 2.g i gymnasiet, og Hans Pilgaards far har åbnet en flaske whisky. Der er noget, der skal fejres.

Hans Pilgaard har nemlig fået et sekstal til eksamen og har dermed bestået kemi.

Et sekstal er normalt ikke en karakter, man praler af, og Hans Pilgaard har da også tvivlet på, hvordan faren vil reagere på den. Faren er nemlig perfektionist til fingerspidserne, og det har smittet af.

- Trangen til, at tingene skal være perfekte, har jeg kæmpet med hele mit liv, fortæller Hans Pilgaard.

- Jeg er søn af en luftkaptajn, der var til halvårlige prøver, hvor man kunne få op til 100 procent i score, og jeg kan huske, at han engang fik 96 procent og var irriteret over de sidste fire procent, han ikke fik, forklarer han.

Hans Pilgaard vidste med sig selv, at han havde valgt den forkerte uddannelse. Han elskede dansk og engelsk og geografi, men nu læste han på den matematiske linje.

- Jeg troede jo, at jeg skulle være pilot ligesom min far, siger Hans Pilgaard.

- Det var første gang, jeg opdagede, at min far ikke var perfektionist på mine vegne, bare fordi han var det på sine egne. Ellers havde han aldrig fejret et sekstal. Og jeg var så lettet, forklarer Hans Pilgaard.

Den aften bliver på en måde et vendepunkt for Pilgaard, der senere kom på den helt rigtige hylde, da han blev uddannet journalist.

Alligevel har det ikke været nemt for tv-værten, der nu er aktuel med sit eget talkshow, at gøre op med sin egen indre perfektionist.

- Men hvis jeg ikke gjorde det, så ville jeg aldrig komme til at nyde livet og have det sjovt, fortæller han.

Derfor har han også taget valget om ikke at lade sine interview i det nye talkshow "Hos Hans" diktere af en forudbestemt plan.

- Jeg lader manuskriptet ligge og ser, hvor interviewet tager mig hen. Det kræver mod til at turde falde igennem og se i øjnene, at så er man ikke perfekt, siger han.

Gennem sine mange år som journalist og tv-vært har han mødt utallige mennesker, og han har opdaget, at vi har én ting til fælles. Hvis vi ikke kan være perfekte, så vil vi i det mindste bare gerne være gode nok.

- Jeg tror, at den tanke er et grundvilkår for næsten alle, siger han.

Selv føler han sig allermest god nok, når han til stede over for sine nærmeste, og når han tør at mærke efter, hvad han egentlig selv gerne vil.

- Jeg tror, det er vigtigt at være nærværende over for sine venner og sin familie og at være ægte og ærlig, også når det er svært. Og det har været svært for mig, men også vildt, sanseligt og ærligt, siger Hans Pilgaard.

- Nogle gange vælger man at være ærlig og blive skilt i stedet for at have en affære i tre år eller at gå til psykolog i stedet for at drikke sig fuld. Det er jo der, sandhederne kommer ud, og der er ved gud sandheder om en selv, som er mindre sjove, siger han.

Selv mener han, at han er lidt for stædig og lidt for temperamentsfuld og indimellem fylder for meget.

- Men mange af de ting, jeg er, er jeg jo på godt og ondt, for det er også mit drive. Jeg har lært at acceptere mig selv, som jeg er. Og når man gør det, så sætter man sig selv fri, siger han.

I talkshowet får han blandt andre besøg af Bodil Jørgensen, Rasmus Botoft, Martin Buch og Søs Egelind.

/ritzau/