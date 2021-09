Et drama af rang udspillede sig bag kulissen til Zulu Comedy Galla.

Ifølge B.T.s oplysninger havde TV 2 Zulu inviteret en række meme-profiler til at skabe noget satire i forbindelse med den røde løber og selve showet. Blandt de indbudte var Meme-profilen 'Skammekrogen', der drives af Mette Skammeritz, og da hun så Hans Pilgaard og hans mand Jobbe Pilgaard, kunne hun ikke stå for fristelsen til at sovse arrangementet godt og grundigt ind i sagen om Jes Dorph-Petersens Me Too-sag fra TV 2.

Således photoshoppede hun Pilgaards T-shirt væk og lavede dette meme, hvor han bærer en T-shirt med skriften 'Free Jes'.

Men så brød helvede løs.

Her er billedet, der blev for meget for TV2 og Hans Pilgaard.

Mette Skammeritz' meme er nemlig ikke sjovt i hverken TV 2 eller Hans Pilgaards optik. Billedet nåede at være på 'Skammekrogens' Instagram i ganske kort tid, inden hun havde TV 2 i røret. Beskeden var kort og kontant: De så gerne, at billedet blev fjernet med det samme.

»Der er jo ingen grænser for satire og humor, men der skal være en disclaimer med, så man ved, hvad man har med at gøre. Det nytter jo ikke noget at lægge et billede op af en trøje, jeg ikke har på. Det skal være klart, om det er fiktion eller twistet fakta,« siger Hans Pilgaard til B.T. og uddyber:

»Hvis du lægger et billede op af noget, der ikke er rigtigt, og ikke siger, det ikke er rigtigt, så er det jo ikke et spørgsmål, om det er sjovt eller ej.«

Pilgaard mener ikke, at memes bør fordreje sandheden.

Synes du, at 'Skammekrogen's meme med Hans Pilgaard er ok?

»Det svarer jo til, at hvis du citerer mig for, at jeg synes, jeg er stor fan af Putin eller Kim Jong-un. Så er det jo forkert. Det er jo ikke sjovt. Det er ikke rigtigt. Jeg vil ikke diskutere, om det er sjovt eller ej. Det er ikke afgørende. Det her er ikke et udtryk for satire eller humor. Det er et udtryk for, at jeg har haft en T-shirt på med en statement, der ikke er rigtigt,« siger han.

Men folkene siger jo, det er satire?

»Men der er rigtig mange, der beskæftiger sig med sociale medier, som tror, det er omkostningsfrit at tage billeder af og gøre, hvad man har lyst til. Men der er jo nogle rigtige mennesker i den anden ende. Der foregår sindssyg mobning på de sociale medier. Der står nogle mennesker bag, og de mennesker skal tænke over, hvad der sker, når man gør, som man gør,« siger han.

Den tidligere 'Hvem vil være millionær'-vært var rystet, da han så billedet.

»Jeg så det og tænkte, det er forkert. Det handler ikke om, hvorvidt det er sjovt eller ej – men om, at det faktuelt er forkert, men ligner et rigtigt billede. Uanset om det er sjovt eller ej, satirisk eller humoristisk, dumt eller hysterisk morsomt, så skal det jo være rigtigt. Og billedet er jo et falsum, underordnet om det er sjovt,« siger Pilgaard.

Men sådan spiller klaveret bare ikke, hvis man laver memes, mener kvinden bag profilen, Mette Skammeritz.

»Det kan jo godt være, at Hans Pilgaard ikke kender til memes. Men det er jo et internetfænomen, der har været der i 20 år. Så det er da ærgerligt. Og det er også ærgerligt, at jeg er så god til photoshop, at han ikke kan se det. Jeg skal da prøve at gøre det dårligere for Hans Pilgaard næste gang, så han kan se det,« lyder det fra hende.

Hun forklarer også, at billedet af Dorph-Petersen er en reference til en rapgruppe, der engang lavede en lignende T-shirt.

»Odd future, som er en rapgruppe, lavede nogle T-shirts, hvor et af deres bandmedlemmer var på kostskole, og så lavede de en joke med, at han var blevet kidnappet og blevet udsat for alt muligt. Og så lignede det den T-shirt. Jeg har kopieret den skrifttype, så det var en tydelig reference,« siger hun og tilføjer:

»Alt hvad jeg laver, er satire, og alle andre medier kan jo godt se, at det er satire.«

TV 2 meddeler, at de ikke vil kommentere sagen, men oplyser, at den pågældende meme blev fjernet, fordi det ikke fremgik af den, at det ikke var et rigtigt billede. Ifølge TV 2 vil det normalt fremgå, at der er tale om et manipuleret billede.