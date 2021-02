9,9 millioner fik den tidligere 'Hvem vil være millionær'-vært for sin lejlighed på Frederiksberg.

Det skriver ugebladet Se og Hør.

Og selvom det jo egentlig lyder som en ganske fin salgspris, så var den 145 kvadratmeter store lejlighed, som blev sat til salg i juni 2020, faktisk udbudt til 10.995.000 kroner.

Først blev prisen sat ned med én million, og siden fik køber barberet yderligere 95.000 kroner af prisen. Hans Pilgaard fik det altså ikke helt som ønsket.

Hans Pilgaard og Jobbe Pilgaard til gallapremieren på komedien »Retfærdighedens ryttere« i Imperial i København onsdag den 18. november 2020. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms Vis mere Hans Pilgaard og Jobbe Pilgaard til gallapremieren på komedien »Retfærdighedens ryttere« i Imperial i København onsdag den 18. november 2020. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms

Til gengæld betalte han 'kun' 6,3 millioner for boligen, da han i 2006 købte den med sin daværende ægtefælle, Henrik Torp.

Det kostede dog Pilgaard tre millioner, da han siden købte partnerens halvdel af boligen, så gevinsten er så småt smuldret.

Køberen, en 26-årig kvinde, kan nu se frem til at boltre sig i lejligheden, der rummer to stuer, to badeværelser, køkken og bryggers. Dertil hører en parkeringsplads samt en kæmpe terrasse.

Dermed må Hans Pilgaard ud på boligmarkedet og finde et nyt hjem til sig selv og ægtemanden, Jobbe Joller Hansen, som han har været sammen med siden 2013.