Hans Pilgaard kunne sidste år afsløre, at han – langt om længe – var erklæret rask for den tarmkræft, han fik diagnosticeret i 2015.

Dermed kunne han 1. september holde det, han nu kalder sin »fødselsdag nummer to«.

De fleste vil formentlig tænke, at det på en dag med så lykkelige omstændigheder ville være oplagt at holde et brag af en fest – men så vildt gik det altså ikke for sig for tv-værtens vedkommende.

»Det bliver ikke fejret på den måde. Jeg synes, det skal fejres hver dag,« fortæller han og tilføjer:

»Jeg prøver at gøre meget ud af at være glad hver eneste dag.«

På trods af at Hans Pilgaard altså gør en dyd ud af at holde humøret højt i hverdagen, er der ét særligt punkt, hvor han for alvor kan mærke forskel efter at være blevet erklæret rask.

»Jeg kan sige, at jeg – gudskelov – er tilbage der i livet, hvor jeg også bliver irriteret over medtrafikanter,« fortæller han og fortsætter:

»Det er der, man kan mærke, kræften virkelig har sluppet en.«