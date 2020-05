En - med egne ord - ydmyg og taknemmelig Hans Pilgaard har fået nyt job. Den mangeårige tv-vært er nemlig netop blevet valgt som vicepræsident i Kræftens Bekæmpelse.

Dermed skal han sammen med håndboldspiller Lars Christiansen og præsident Lykke Friis udgøre præcidiet i organisationen. Noget, som han glæder sig til:

»Jeg ser frem til at bidrage med det, jeg kan - med hjertet og hjerteblod - i Kræftens Bekæmpelse,« udtaler Hans Pilgaard i en pressemeddelelse udsendt af Kræftens Bekæmpelse.

Tjansen som vicepræsident overtager tv-værten fra Per Larsen, som havde siddet hele sin periode ud. Han er nu i stedet blevet valgt til hovedbestyrelsen.

Og det er da med 'stor ydmyghed' og 'lille stolthed' Hans Pilgaard nu skal gå i forgængerens fodspor, skriver han på Instagram, hvor han selv har delt den store nyhed.

'Drømmer om at gøre en lille forskel i den store kamp mod den forbandede sygdom. At give håbet en håndsrækning og at tage del i et fælleskab der kæmper.'

'For ingen gør det alene - og sammen gør vi det stærkere og sjovere og med mere håb,' skriver han i opslaget, hvor han også takker for tilliden.

Den 56-årige tv-vært har selv haft sygdommen tæt inde på livet. Sit eget liv. I 2015 fik Hans Pilgaard således konstateret cancer i tarmen.

Inden året var omme, blev han opereret, fik kemoterapi og blev erklæret rask.

Men i juli 2016 vendte kræften tilbage, og endnu engang måtte Hans Pilgaard tage kampen mod sygdommen op.

I dag er tv-værten erklæret rask, men hans kamp mod kræft fortsætter med det nye job. For som han siger i den førnævnte pressemeddelelse:

»Kræft fylder alt for meget i alt for mange menneskers liv. Jeg håber, jeg kan være med til at gøre en forskel med min indsats.«