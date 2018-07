Forfatter Hanne-Vibeke Holst føler, at hun tog noget stort fra sin mands tidligere hustru – og det handler ikke om, at hun ’snuppede’ ham, skriver Alt for Damerne.

Det er snart 22 år siden, at Hanne-Vibeke Holst mødte sin nuværende mand, filmfotografen Morten Bruus. De to indledte en affære, der endte med at føre dem sammen.

Siden dengang har den populære forfatter haft kvaler over én bestemt ting:

»Jeg har faktisk altid haft dårlig samvittighed over for Mortens ekskone. Ikke så meget over, at jeg snuppede hendes mand, det skulle hun nok komme sig over, men mere over, at jeg tog hendes sommerhus! Det må alligevel have været det værste, tænker jeg tit,« siger Hanne-Vibeke Holst, der er flittig bruger af feriehuset ved vandet ved Sjællands Ode. Et hus, som parret bruger både sommer og vinter.

Kunne du finde på at tage hævn, hvis du fandt ud af, at din kæreste eller ægtefælle var dig utro?

Forfatteren forklarer, at det i det hele taget var en ’hård omvæltning’ for Mortens tre børn, at hun dengang kom ind i familien. Selv havde hun to børn fra sit tidligere ægteskab.

»Jeg er ikke i tvivl om, at det var svært for Mortens børn, især de yngste. Oven i at deres familie var blevet opløst, var deres sommer og sommerparadis også blevet ’disrupted’ (forstyrret, red). De skulle dele huset og sommeren med mig, mine to børn og den baby, vi fik. Det kan jeg stadig godt have en snert af skyldfølelse over, but that's life,« siger Hanne-Vibeke Holst til damebladet.