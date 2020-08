Allerede i januar skyndte Hanne Nørgaard fra Esbjerg at sikre sig billetter, da hun så, at Musikhuset Aarhus ville opsætte musicalen 'Dirty Dancing' med Silas Holst i hovedrollen.

Men torsdag modtog hun en mail, der gjorde hende slemt skuffet. Silas Holst skal nemlig medvirke i årets udgave af 'Vild med dans', og derfor er der en risiko for, at han ikke kan spille tre planlagte forestillinger i Aarhus.

»Jeg har selv været sportsdanser på et højt plan i mange år og har fulgt Silas' karriere, så jeg glædede mig til at se lige netop ham i rollen. Jeg havde ikke købt billetterne, hvis det ikke havde været ham, der spillede Johnny Castle,« fortæller Hanne Nørgaard.

Og hun er ikke alene.

Hanne Nørgaard fra Esbjerg er selv gammel sportsdanser, og der var derfor Silas Holst evner på et dansegulv, som fik hende til at købe billetter til Dirty Dancing. Vis mere Hanne Nørgaard fra Esbjerg er selv gammel sportsdanser, og der var derfor Silas Holst evner på et dansegulv, som fik hende til at købe billetter til Dirty Dancing.

Flere andre af Silas Holsts fans skriver på et af stjernens Instagram-opslag, at de har købt billetter til 'Dirty Dancing' kun for at se ham i rollen.

'Jeg må ærligt indrømme, at jeg er dybt, dybt skuffet over, at du ikke er med til premieren på 'Dirty Dancing'. Vi har købt billetterne for meget lang tid siden, og vi købte dem kun, fordi du var med igen. Vi kan ikke få dem refunderet og synes ærligt, vi er blevet bondefanget,’ skriver en følger.

45-årige Hanne Nørgaard fra Esbjerg henvendte sig til Musikhuset Aarhus, efter hun modtog mailen om, at de ikke kunne garantere, at Silas Holst og Karina Frimodt kan medvirke i tre af de planlagte forestillinger på grund af 'Vild med dans'.

Hun fik at vide, at hun for 50 kroner kunne ombytte billetterne til en anden forestilling, hvor Silas Holst medvirker, men hun kunne ikke få pengene tilbage.

Synes du, det er i orden, at Silas Holst ikke kan medvirke i nogle af de planlagte Dirty Dancing-forestillinger, fordi han også skal være med i Vild med Dans?

»Vi har fået billetter til en anden dag, men vi havde da glædet os til premieren,« siger Hanne Nørgaard og indskyder, at det formentlig heller ikke er alle, som har mulighed for at ændre på den dato, de havde planlagt at skulle i teateret.

»Jeg har forståelse for, at man kan blive nødt til at aflyse på grund af sygdom eller lignende, men det undrer mig, at både han og teateret vælger, at han også skal medvirke i 'Vild med dans', når man er med i sådan en stor musical. Det synes jeg ikke er helt fair over for publikum.«

Kunstnerisk chef ved Musikhuset Aarhus Jeppe Uggerhøj siger, at han har stor forståelse for, at publikum havde glædet sig til at opleve Silas Holst i rollen som Johnny Castle.

»Vi er også ærgerlige over, at han muligvis ikke kan deltage tre dage, men vi ved også, hvor meget 'Vild med dans' betyder for Silas Holst, og vi vil ikke forhindre ham i at deltage,« siger Jeppe Uggerhøj.

Jakob Fauerby og Silas Holst vandt side år finalen i Vild med dans. Foto: Henning Bagger Vis mere Jakob Fauerby og Silas Holst vandt side år finalen i Vild med dans. Foto: Henning Bagger

Han understreger, at Musikhuset Aarhus har den perfekte stedfortræder for Silas Holst klar. Der er tale om musicalstjernen Kim Ace, der spillede hovedrollen i musicalopsætningen af 'Tarzan'.

Men skulle der være gæster, der som Hanne Nørgaard helst vil opleve Silas Holst i rollen, så kan de få deres billetter ombyttet, fortæller Jeppe Uggerhøj.

»Efter vi har kommunikeret det ud, har vi oplevet, at der er nogle, som har været ærgerlige over det, men de fleste er ufatteligt forstående, og det er simpelthen så dejligt at se. Jeg vil gerne understrege, at vi har et helt fantastisk publikum – det har vi også kunnet se her under corona – og det er vi utroligt taknemmelige for,« siger han.

Jeppe Uggerhøj lægger ikke skjul på, at det har været et dilemma, som Musikhuset Aarhus har været trætte af.

Foruden Silas Holst er Mathilde Norholt at finde på rollelisten til Dirty Dancing. Foto: Miklos Szabo. Vis mere Foruden Silas Holst er Mathilde Norholt at finde på rollelisten til Dirty Dancing. Foto: Miklos Szabo.

»Men jeg synes, vi har fundet den bedst mulige løsning,« siger han.

Silas Holst selv er blevet overrasket over, at der er nogle, som har købt billet til 'Dirty Dancing' bare for at se ham.

»Det er helt surrealistisk, men det er jeg selvfølgelig virkelig glad for,« siger Silas Holst.

Han fortæller, at han har haft mange overvejelser om, hvorvidt han kunne gøre begge dele samtidig.

Der er rift om Silas Holst. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Der er rift om Silas Holst. (Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix) Foto: Liselotte Sabroe

»Jeg synes heller ikke, det er en sjov situation, og det var ikke det, jeg havde drømt om, men efter jeg havde talt med både Musikhuset og Oneandonly (selskabet bag musicalen, red.), endte jeg med at sige ja til 'Vild med dans',« siger Silas Holst.

Han fortæller, det var afgørende, at der netop var mulighed for, at gæsterne kunne få ombyttet deres billetter, hvis de ønskede det.

Men skulle der sidde nogle store fans derude, som ikke kan benytte sig af denne mulighed, vil Silas Holst gerne råde bod på det med en buket blomster, fortæller han.

Selv om det bliver et hårdt efterår arbejdsmæssigt, glæder skuespilleren og danseren sig meget.

»Jeg er enormt stolt af, at jeg skal være med i 'Vild med dans'. Selv om det er et program, som har kørt længe, så er der stadig mange, som hygger sig med at se det, og det er en ære for mig, at være en del af det.«