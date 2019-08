'De unge mødre'-deltagerens hund har bidt hende, og da hun ikke ønsker, at det samme sker for børnene, vil hun aflive den.

Det var en tilfreds Hannah Melissa, der for en uge siden kunne vise sine følgere på de sociale medier, at hun havde anskaffet sig en hund, Basse, sammen med resten af familien.

Men den glæde varede ikke længe.

Blot en uge efter købet er ‘De unge mødre’-deltageren klar til at skille sig af med hunden ved at aflive den.

Det fortæller hun på sin Facebook-profil med lidt mere end 10.000 følgere.

'Vi købte Basse i sidste uge og regnede med, at vi ville få en god vagthund til René, men fik efter et par dage at vide, at han ikke havde haft det godt ved tidligere ejer. Så han bed mig, da jeg ville tage hans mad, men i dag har han gjort det helt ubegrundet,' skriver hun og fortsætter:

'Derfor vælger vi at få ham aflivet i morgen (i dag, fredag, red.), da vores børn og andre mennesker ikke skal risikere det samme. Det er så forfærdeligt, især når tidligere ejer vidste, at han bed – og til trods for det solgte den videre til en børnefamilie. Det er så uforsvarligt og ansvarsløst. Det er endda en kollega til René. Så grotesk.'

Handler ikke om opmærksomhed

Opslaget førte en række vrede beskeder med sig fra følgere, der ikke mener, at hun kan være bekendt at aflive hunden.

En lang række personer tilbød i kommentarfeltet at overtage hunden, hvorefter ‘De unge mødre’-deltageren blandt andet svaret, at hun allerede havde skudt hunden.

Kort efter lavede Hannah Melissa dog et nyt opslag, hvor hun åbnede op for, at hun ønskede at sælge hunden i stedet for at få den aflivet.

'Mit opslag med Basse er ikke én joke eller for opmærksomhedens skyld. Jeg gider simpelthen bare ikke at finde mig i at blive svinet til i omkring 900 kommentarer, fordi jeg ikke ønsker at risikere, at han skal få ordentligt fat i børnene, når han gør det, fordi jeg tager et par strømper fra ham.'

'Derudover har jeg været sikker på, at folk ikke ønsker en hund, der bider, og derfor ville jeg vælge en aflivning. Folk, der ønsker at købe Basse, kan skrive – og ellers lad være med at spilde tiden på mere negativitet.'

En lang række personer har tilbudt at overtage hunden, men det vides endnu ikke, hvad der skal ske med den.

Realityportalen har været i kontakt med Hannah Melissa, der ikke ønsker at kommentere sagen.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk