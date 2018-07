Både Hannah Melissa og hendes forlovede har fået nye tatoveringer, som ikke er lovlige i Danmark.

Allerede da Hannah Melissa Ginic deltog i ‘De unge mødre’ var hun glad for tatoveringer, og i et afsnit af programmet kunne man se hende overraske kæresten René med en ganske særlig tatovering, hvor der stod Hannah Melissa på. Men nu er der kommet mere blæk på både den unge mor og hendes forlovede.

Artiklen fortsætter under videoen, hvor du kan se, hvordan René reagerer på, at han skal have en tatovering med Hannah Melissas navn, og hvordan resultatet ender med at blive:

http://content.jwplatform.com/players/tBKOVyAu-vvUB9Mhx.js

Det afslører Hannah Melissa på Facebook, hvor hun deler billeder af deres fire nye tatoveringer. Her kan man se, at René har fået tatoveret sin arm og sin hals. På halsen står Hannah Melissas efternavn ‘Ginic’, og han har altså nu to tatoveringer med kærestens navn.

Her bryder René dog loven – eller hans tatovør gør, hvis den er lavet i Danmark. Siden 1966 har det i Danmark været ulovligt at tatovere personer under 18 år samt at tatovere en person i hovedet, på halsen eller på hænderne, men det har altså ikke afholdt hverken René eller Hannah Melissa fra at få tatoveret deres hals.

Hannah Melissa har nemlig også fået to nye tatoveringer, som begge sidder på halsen. Den ene er en rose, hvor der også står ‘Ginic’ på, og den anden er hendes søns navn og fødselsdato.

Se alle tatoveringerne herunder:

