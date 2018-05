Siden sejren i Gigantium i Ålborg den 10. februar, har Jonas Rasmussen været afsted på én lang charmetur for at skaffe stemmer rundt om i Europa, når årets store Eurovision-show løber af stablen i midten af maj.

»Jeg havde lige en enkelt dag hjemme hos familien efter sejren i Ålborg, så begyndte prøverne og en stor pressetur. Jeg har både været i London, Amsterdam og Tel Aviv,« fortæller grandprix-helten om sit travle forår.

Med sit store røde skæg er han blevet sammenlignet med den norske skuespiller Kristofer Hivju, der er kendt for sin rolle i HBO-serien ’Game of Thrones’. Den sammenligning er Jonas Rasmussen endnu ikke blevet træt af.

»Jeg har endnu ikke følt, at det er træls at have fået et semikendt ansigt. Jeg ved, der er blevet gjort en indsats for at lave noget sjovt med Kristofer Hivju, men Norge er jo også med i konkurrencen, så det ville måske ikke være så smart af ham, hvis han pludselig støttede Danmark.«

Hans grandprix-nummer ’Higher Ground’ er indtil videre blevet afspillet næsten to millioner gange på Spotify og cirka fire millioner gange på de officielle YouTube-kanaler, og han føler sig godt modtaget af de europæiske Eurovision-fans, når han rejser rundt for at promovere Danmark.

»Man føler sig som en stjerne, når man er rundt. Der er så mange, der vil have taget billeder, have autografer og fortæller hvor meget de kan lide ens sang. Der er mange, der kan min sang udenad, og det skal selvfølgelig udnyttes,« smiler han, men maner til jysk besindighed:

»Alle får nærmest at vide, at de har en fed sang, og at de kommer til at sejle igennem semifinalen. Så er der nogle fanklubber, der synes din sang er god, mens andre synes, det er noget lort. Det er svært at spå om.«